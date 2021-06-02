Жители Бурятии первыми увидят блокбастер о нерпе

В субботу в кинотеатрах республики стартует прокат художественного фильма о природе Байкала
C 5 июня в кинотеатрах Бурятии стартует прокат первого отечественного блокбастера о природе «Байкал. Удивительные приключения Юмы» (0+), который уже получил у кинокритиков звание «самого доброго фильма года». Прокат картины в России начнётся с 10 июня, но жители республики в рамках совместной акции «Мы увидим первыми», организованной правительством РБ и медиагруппой «Красный квадрат», смогут увидеть киноленту на 5 дней раньше.
- Мы договорились с дистрибьютером, что Бурятия сможет увидеть первый российский художественно-образовательный фильм о Байкале первой. Мы активно помогали создателям во время съёмок, чтобы родился этот и красивый, и полезный для развития всей семьи фильм, который называют «самым добрым фильмом года, – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Фильм «Байкал. Удивительные приключения Юмы» создан в художественно-образовательном формате, который позволяет узнать о природном богатстве самого большого пресного озера нашей планеты через историю жизни одного из его обитателей - юной байкальской нерпы Юмы от рождения до путешествия на Ушканьи острова. Роли в фильме исполнили настоящие дикие животные. Создателям проекта удалось впервые снять байкальских нерп – эндемиков Байкала – в естественной среде обитания.
Благодаря этому формату, получившему название «edutainment» (сочетание английских терминов «education» и «entertainment»), будет достигнут особенный эффект, когда кино становится одновременно интересным и познавательным, как для самых маленьких зрителей, так и для их родителей.
Кинематографисты показали в картине красивейшие места Байкальской природной территории: остров Ольхон, Малое море, Ушканьи острова, мысы Бурхан (Шаманка) и Хобой, пещеры Тажеранской степи в Еланцах, а также Кругобайкальскую железную дорогу, посёлок Листвянку и достопримечательности Улан-Удэ.
Съёмки фильма стали возможными благодаря материалам экспедиции «Миры» на Байкале и поддержке правительства Бурятии: была оказана помощь съёмочной команде в районах, в том числе на Ольхоне.
Производство длилось около 5 лет, за которые было проведено 14 экспедиций с использованием глубоководной техники и снято свыше 180 часов материала о подводном мире Байкала в формате 4К HDR.
Одну из главных ролей в фильме сыграл народный артист Бурятии Баста Цыденов. В художественном и графическом оформлении использованы этнические мотивы работ заслуженного художника РБ Зорикто Доржиева и заслуженного художника Российской Федерации Даши Намдакова.
Главные роли в картине озвучили популярные артисты Константин Хабенский и Чулпан Хаматова. В качестве музыкального сопровождения звучат произведения великого русского композитора Петра Ильича Чайковского и трек современного музыканта Басты. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.
Жители Бурятии первыми увидят блокбастер о нерпе
Общество, Фото:
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