В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в трёх заведениях общепита

За сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса



За несоблюдение мер профилактики коронавируса владельцам кафе и ресторанов грозит штраф до 500 тысяч рублей.



По Улан-Удэ и районам республики проходят ежедневные рейды мобильных групп по контролю противоэпидемических мер в период роста заболеваемости COVID-19. Рейды проходят и вечером. В рамках плановых мониторинговых мероприятий постоянный контроль осуществляют и специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Всего в республике за минувшие сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса.



«В том числе, регистрируются нарушения на предприятиях общепита. Так, протоколы об административном правонарушении составлены в отношении должностных лиц в столовой «Борщоff & Ложкин», Harat’s pub, суши-баре ЁбиДоёби. За несоблюдение мер профилактики в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрены штрафные санкции», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.



Также нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 2,5 до 7 тысяч рублей, а для юридических - от 12,5 до 25 тысяч рублей.

