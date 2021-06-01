За сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса
За несоблюдение мер профилактики коронавируса владельцам кафе и ресторанов грозит штраф до 500 тысяч рублей.
По Улан-Удэ и районам республики проходят ежедневные рейды мобильных групп по контролю противоэпидемических мер в период роста заболеваемости COVID-19. Рейды проходят и вечером. В рамках плановых мониторинговых мероприятий постоянный контроль осуществляют и специалисты управления Роспотребнадзора по Бурятии.
Всего в республике за минувшие сутки составлено 102 протокола о нарушениях мер профилактики коронавируса.
«В том числе, регистрируются нарушения на предприятиях общепита. Так, протоколы об административном правонарушении составлены в отношении должностных лиц в столовой «Борщоff & Ложкин», Harat’s pub, суши-баре ЁбиДоёби. За несоблюдение мер профилактики в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрены штрафные санкции», - отметили в пресс-службе правительства Бурятии.
Также нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тысячи рублей, для должностных лиц - от 2,5 до 7 тысяч рублей, а для юридических - от 12,5 до 25 тысяч рублей.
В Улан-Удэ нашли ковидные нарушения в трёх заведениях общепита
Общество, Фото:
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