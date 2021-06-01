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В Улан-Удэ наказывают безмасочников в автобусах

В Улан-Удэ наказывают безмасочников в автобусах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Только за один день проверили порядка 300 пассажиров

В столице Бурятии продолжаются рейды по проверке масочного режима в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии Улан-Удэ. Накануне мобильная группа из сотрудников комитета по транспорту, представителей ГИБДД и транспортной инспекции провела рейд на улице Бабушкина, вблизи республиканского бизнес-инкубатора.

- С 24 мая была возобновлена работа мобильных групп по соблюдению масочного режима, в том числе и на общественном транспорте. Как вы видите, сегодня у нас работает мобильная группа по проверке автобусов и городских маршрутов на соблюдение масочного режима. Напоминаем, что соблюдение масочного режима в общественном транспорте это обязательное требование для всех граждан, - сообщил сотрудник комитета по транспорту Роман Загорский.

За вчерашний день было проверено более 50 автобусов и порядка 300 пассажиров. Выявлены нарушения масочного режима, составлены протоколы и проведены профилактические беседы.

Нарушители масочного режима привлекаются к административной ответственности по ст.15.1. закона Республики Бурятии об административных правонарушениях. Для физических лиц штраф составляет 1,5 тыс рублей, для должностных лиц - до 7 тыс рублей, а для юридических - до 25 тыс рублей.
коронавирус профилактика общественный транспорт
 
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