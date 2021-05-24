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В Агинском округе отменили спортивные мероприятия

В Агинском округе отменили спортивные мероприятия
Общество,  Фото:pixabay.com
Ограничение на массовые мероприятия продлится на территории Забайкальского края до 1 июня

В связи с профилактикой COVID-19 в Забайкальском крае, запланированные до конца мая спортивные мероприятия в Агинском Бурятском округе, отменены и перенесены на неопределённый срок.

Отменяются:
1. Открытый турнир Агинского Бурятского округа по традиционным состязаниям «hээр шаалга» памяти первого бурятского романиста, члена Союза писателей СССР Жамсо Тумунова (100 участников), с.Узон;
2. Открытый турнир по бадминтону на призы избирательной комиссии ГО «Посёлок Агинское» (более 50 участников), ГБУ «СШОР по АиНВС»;
3. Открытый межмуниципальный турнир «Шагай наадан» на призы дацана (более 50 участников), ГБУ «СШОР по АиНВС»;
4. IX открытый турнир Агинского Бурятского округа по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» на призы памяти участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Боевого Красного Знамени Норбо Максарова (около 100 участников), с. Узон.

- На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа и прошедшего 21 мая очередного краевого штаба по коронавирусу, необходимо ограничить все массовые мероприятия на территории Забайкальского края, в том числе на воздухе до 1 июня, так как в крае выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции, и нужно соблюдать все меры предосторожности, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
Агинский Бурятский округ коронавирус профилактика спорт
 
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