В Агинском округе отменили спортивные мероприятия

Ограничение на массовые мероприятия продлится на территории Забайкальского края до 1 июня



В связи с профилактикой COVID-19 в Забайкальском крае, запланированные до конца мая спортивные мероприятия в Агинском Бурятском округе, отменены и перенесены на неопределённый срок.



Отменяются:

1. Открытый турнир Агинского Бурятского округа по традиционным состязаниям «hээр шаалга» памяти первого бурятского романиста, члена Союза писателей СССР Жамсо Тумунова (100 участников), с.Узон;

2. Открытый турнир по бадминтону на призы избирательной комиссии ГО «Посёлок Агинское» (более 50 участников), ГБУ «СШОР по АиНВС»;

3. Открытый межмуниципальный турнир «Шагай наадан» на призы дацана (более 50 участников), ГБУ «СШОР по АиНВС»;

4. IX открытый турнир Агинского Бурятского округа по бурятской борьбе «Бухэ барилдаан» на призы памяти участника Великой Отечественной войны, кавалера ордена Боевого Красного Знамени Норбо Максарова (около 100 участников), с. Узон.



- На основании рекомендаций главного санитарного врача Забайкальского края Светланы Лапа и прошедшего 21 мая очередного краевого штаба по коронавирусу, необходимо ограничить все массовые мероприятия на территории Забайкальского края, в том числе на воздухе до 1 июня, так как в крае выявлены новые штаммы коронавирусной инфекции, и нужно соблюдать все меры предосторожности, - сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

