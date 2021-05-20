Велосипедист из Якутска едет в Улан-Удэ «Тропой Тенгри»

Общество, Фото: Инстаграм Амана Одуна

Сегодня путешественник добрался до Агинского Бурятского округа



Якутский путешественник Аман Одун в одиночку едет на велосипеде из Якутска в Улан-Удэ. В своё путешествие он отправился в конце апреля.



- «Тропа Тенгри» – именно так я решил назвать своё велопутешествие, так как надеюсь, что мой маршрут объединит собой как можно больше земель тюрков, монголов и других азиатских народов. Около 2500 км до Улан-Удэ. Так как это будет мой первый опыт такого вида путешествия, плюс ещё ситуация с пандемией, пока непонятно как всё будет, но целей и планов много. Буду рассказывать понемногу как смогу, — рассказал он в своём акккаунте в Инстаграме



В пути велосипедист ночевал в палатке. По его словам, в начале путешествия температура опускалась примерно до -8 градусов – в Якутии ещё лежал снег. Однако самонадувающегося матраса, двух летних спальника и газовой плитку вполне хватило, чтобы в палатке было жарко.



Аман Одун уже проехал Нерюнгри, Невер, Тынду, Могочу и Читу. 20 мая очередной его остановкой стал посёлок Агинское.

