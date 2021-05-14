В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами

















































В селе Гремячинск Прибайкальского района проживает около тысячи человек, из них порядка 100 школьников. Плюс из соседнего села Черёмушки, местности Котокель и турбазы «Байкал» за знаниями приезжают ещё несколько десятков детей. Итого получается 132 человека. Вся эта большая компания обучается сейчас в корпусе всего с шестью кабинетами. Там нет тёплого туалета, спортзала и столовой.В целом, Гремячинская средняя школа разбита на четыре корпуса, все они построены в середине XX века. По одну сторону улицы расположены два здания с учебными кабинетами, мастерскими, помещениями для инвентаря и так далее, по другую – спортзал и столовая.В апреле нынешнего года Общероссийский народный фронт инициировал экспертизу корпуса №1 с учебными кабинетами. По результатам экспертизы здание признали аварийным, и детей перевели в один корпус.- В корпусе №1 у нас находилось семь кабинетов, учительская, библиотека, помещение для хранения инвентаря, кабинет завхоза. В корпусе №2 у нас шесть кабинетов, 11 классов, и мы занимаемся в две смены. Сейчас у нас нет помещения для учителей, завучей, нет помещения для техперсонала, для хранения инвентаря, нет библиотеки, - рассказывает директор школы Вячеслав Попов.По сообщениям активистов ОНФ и местных жителей, корпус №1 в аварийном состоянии проработал 10 лет.- Мы обследовали школу, мы побывали в том помещении, которое признали аварийным. Сразу в глаза бросилось множество явных нарушений – это деформация стен, это кривые полы, это щели между полами, это потолки с обвисшей, либо уже упавшей штукатуркой, в некоторых окнах были перепады и щели, - рассказал представитель ОНФ Александр Гусев.Здание №2, где сейчас обучаются школьники, также было проблемным. Там была перекошена стена и обвалился потолок, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Однако в 2010 году его капитально отремонтировали и корпус пригоден для эксплуатации.Путь в столовую и спортзал, которые расположены через дорогу, также не отвечает требованиям безопасности – нет лежачих полицейских и светофоров.О проблеме знают на уровне правительства и главы Бурятии. В 2019 году в Прибайкальском районе работала комиссия при Алексее Цыденове. Тогда было вынесено решение поручить министерству образованию республики и администрации района направить бюджетную заявку на разработку проектно-сметной документации для школ Горячинска и Гремячинска.- Когда проходило обсуждение данных школ, было решено, что первая заявка должна уйти Горячинской школы, мы её и подали. В настоящее время уже 2021 год, протокольное решение главы Бурятии ещё до конца не решено. Мы знаем, что наша заявка будет рассматриваться только на июньской сессии Народного Хурала. По поводу Гремячинской школы я хочу сказать, что данную бюджетную заявку мы тоже подали, - рассказала начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова.Стоимость разработки проектно-сметной документации оценивается в 3,8 миллиона рублей. Планируется разбить эту сумму на две части – половина из районного бюджета, другая – из республиканского.Вопрос о том, строить новую школу или ремонтировать аварийную, будет решаться на очередной сессии Народного Хурала в июне. От решения депутатов будет зависеть включение школы в программу на строительство. Ещё одним открытым вопросом остаётся финансирование на разработку проектной документации со стороны властей Прибайкальского района.Также есть ещё один выход из сложившейся ситуации – включение школы в программу по ликвидации третьей смены. Сейчас школьники учатся в две смены, но с 1 сентября администрация ожидает увеличение количества учеников.- Ранее мы были в программе до 2024 года, наша Гремячинская школа стояла, как строительство новой школы, но в связи с тем, что указом президента России, что в первую очередь у нас должны построиться школы, где три смены, мы автоматически выпали из этой программы. Поэтому у нас есть возможность снова попасть в эту программу, - добавляет начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова.