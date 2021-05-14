В Бурятии школу перевели в здание с шестью кабинетами

В селе Гремячинск Прибайкальского района проживает около тысячи человек, из них порядка 100 школьников. Плюс из соседнего села Черёмушки, местности Котокель и турбазы «Байкал» за знаниями приезжают ещё несколько десятков детей. Итого получается 132 человека. Вся эта большая компания обучается сейчас в корпусе всего с шестью кабинетами. Там нет тёплого туалета, спортзала и столовой.
В целом, Гремячинская средняя школа разбита на четыре корпуса, все они построены в середине XX века. По одну сторону улицы расположены два здания с учебными кабинетами, мастерскими, помещениями для инвентаря и так далее, по другую – спортзал и столовая.
В апреле нынешнего года Общероссийский народный фронт инициировал экспертизу корпуса №1 с учебными кабинетами. По результатам экспертизы здание признали аварийным, и детей перевели в один корпус.
- В корпусе №1 у нас находилось семь кабинетов, учительская, библиотека, помещение для хранения инвентаря, кабинет завхоза. В корпусе №2 у нас шесть кабинетов, 11 классов, и мы занимаемся в две смены. Сейчас у нас нет помещения для учителей, завучей, нет помещения для техперсонала, для хранения инвентаря, нет библиотеки, - рассказывает директор школы Вячеслав Попов.
По сообщениям активистов ОНФ и местных жителей, корпус №1 в аварийном состоянии проработал 10 лет.
- Мы обследовали школу, мы побывали в том помещении, которое признали аварийным. Сразу в глаза бросилось множество явных нарушений – это деформация стен, это кривые полы, это щели между полами, это потолки с обвисшей, либо уже упавшей штукатуркой, в некоторых окнах были перепады и щели, - рассказал представитель ОНФ Александр Гусев.
Здание №2, где сейчас обучаются школьники, также было проблемным. Там была перекошена стена и обвалился потолок, лишь по счастливой случайности никто не пострадал. Однако в 2010 году его капитально отремонтировали и корпус пригоден для эксплуатации.
Путь в столовую и спортзал, которые расположены через дорогу, также не отвечает требованиям безопасности – нет лежачих полицейских и светофоров.
О проблеме знают на уровне правительства и главы Бурятии. В 2019 году в Прибайкальском районе работала комиссия при Алексее Цыденове. Тогда было вынесено решение поручить министерству образованию республики и администрации района направить бюджетную заявку на разработку проектно-сметной документации для школ Горячинска и Гремячинска.
Стоимость разработки проектно-сметной документации оценивается в 3,8 миллиона рублей. Планируется разбить эту сумму на две части – половина из районного бюджета, другая – из республиканского.
Вопрос о том, строить новую школу или ремонтировать аварийную, будет решаться на очередной сессии Народного Хурала в июне. От решения депутатов будет зависеть включение школы в программу на строительство. Ещё одним открытым вопросом остаётся финансирование на разработку проектной документации со стороны властей Прибайкальского района.
Также есть ещё один выход из сложившейся ситуации – включение школы в программу по ликвидации третьей смены. Сейчас школьники учатся в две смены, но с 1 сентября администрация ожидает увеличение количества учеников.
- Ранее мы были в программе до 2024 года, наша Гремячинская школа стояла, как строительство новой школы, но в связи с тем, что указом президента России, что в первую очередь у нас должны построиться школы, где три смены, мы автоматически выпали из этой программы. Поэтому у нас есть возможность снова попасть в эту программу, - добавляет начальник управления образования Прибайкальского района Елена Сунгатова.