В Бурятии выбрали победителей конкурса народных песен

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»



В Бурятии подвели итоги республиканского онлайн-конкурса исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей». Победители конкурса – лауреаты I степени – представят республику на конкурсе исполнителей бурятских народных песен XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае.



Прослушав и обсудив конкурсные выступления, жюри решило присудить призовые места следующим конкурсантам.



Обладателями званий лауреатов III степени стали:

- в возрастной группе от 10 до 16 лет – Номина Рампилова, Эрдэни Цыдыпов;

- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Оксана Бабуева, Раджана Махутова, Туяна Тарбаева;

- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Марина Будаева;

- в возрастной группе от 51 года и старше – Жаргал Аюшеев, Владимир Семёнов, Елена Цыдыпова.



Дипломы лауреатов II степени:

- в возрастной группе от 10 до 16 лет - Сэлмэг Будаева, Эрдэм Батров;

- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Алина Цынгуева, Елена Шагдурова;

- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Эржена Митыпова;

- в возрастной группе от 51 года и старше - Мыдыгма Нимбуева, Цыдып Юмжитов.



Специальным дипломом конкурса награждена Аграфена Содномова.



Лауреатами I степени конкурса стали:

- в возрастной группе от 10 до 16 лет – Дари Бадмаева;

- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Амгалан Янданов;

- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Светлана Цынгунова;

- в возрастной группе от 51 года и старше – Номин Бутидэй.



Напомним, что в Бурятии продолжается работа по подготовке и организации участия творческой делегации республики в международном фестивале «Алтаргана». В состав делегации войдут участники 15 творческих конкурсов в 149 номинациях, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

