Победители поедут защищать честь республики на фестивале «Алтаргана»
В Бурятии подвели итоги республиканского онлайн-конкурса исполнителей бурятских народных песен «Алтан гургалдай – Золотой соловей». Победители конкурса – лауреаты I степени – представят республику на конкурсе исполнителей бурятских народных песен XIV международного бурятского фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае.
Прослушав и обсудив конкурсные выступления, жюри решило присудить призовые места следующим конкурсантам.
Обладателями званий лауреатов III степени стали:
- в возрастной группе от 10 до 16 лет – Номина Рампилова, Эрдэни Цыдыпов;
- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Оксана Бабуева, Раджана Махутова, Туяна Тарбаева;
- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Марина Будаева;
- в возрастной группе от 51 года и старше – Жаргал Аюшеев, Владимир Семёнов, Елена Цыдыпова.
Дипломы лауреатов II степени:
- в возрастной группе от 10 до 16 лет - Сэлмэг Будаева, Эрдэм Батров;
- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Алина Цынгуева, Елена Шагдурова;
- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Эржена Митыпова;
- в возрастной группе от 51 года и старше - Мыдыгма Нимбуева, Цыдып Юмжитов.
Специальным дипломом конкурса награждена Аграфена Содномова.
Лауреатами I степени конкурса стали:
- в возрастной группе от 10 до 16 лет – Дари Бадмаева;
- в возрастной группе от 17 до 35 лет – Амгалан Янданов;
- в возрастной группе от 36 до 50 лет – Светлана Цынгунова;
- в возрастной группе от 51 года и старше – Номин Бутидэй.
Напомним, что в Бурятии продолжается работа по подготовке и организации участия творческой делегации республики в международном фестивале «Алтаргана». В состав делегации войдут участники 15 творческих конкурсов в 149 номинациях, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.
В Бурятии выбрали победителей конкурса народных песен
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