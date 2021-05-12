Акция пройдёт в республике 15 мая
15 мая музеи Бурятии присоединятся к ежегодной акции «Ночь музеев». Мероприятие пройдёт в рамках Года науки и технологий.
Национальный музей республики покажет гостям свои программы под единым названием «Наука и искусство» (6+). В художественном музее имени Ц.С. Сампилова состоятся мастер-классы, концерт, знакомство с выставками музея, демонстрация продукции, «Своя игра», творческие встречи, просмотр фильма, лекция и рисование блиц-портретов. В музее истории Бурятии имени М. Н. Хангалова посетителей ждут мастер-классы, интерактивная игра и лекции по истории. Музей природы Бурятии организует интерактивные площадки «Островки науки», а также игру-путеводитель для самых маленьких. В Новоселенгинском музее декабристов пройдут квиз-игра по истории, кулинарный мастер-класс и дегустация, танцевальный флешмоб и музейный кинозал.
В музее истории города Улан-Удэ темой «Ночи музеев» станет «Vintage, Vintage» (6+). Посетителям предлагается посетить «царство винтажа» в доме купца Ивана Голдобина, где можно увидеть фотографии прошлого, советскую мебель предметы быта и одежду, а также услышать интересные истории о моде прошлых лет. Кроме этого, в течение дня будут организованы различные мастер-классы и встреча со стилистом.
В этнографическом музее народов Забайкалья подготовлена программа «Из прошлого в будущее» (6+). Жителям и гостям Улан-Удэ предлагается посетить программу «Живая история», фотосессию в народных костюмах, виртуальную экскурсию, презентацию проекта, мастер-классы, а также выставки: интерактивные, анатомического музея и традиционной одежды.
Бурятия присоединится к «Ночи музеев»
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