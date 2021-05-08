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В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт

В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт
Общество,  Фото:ФГБУ "Заповедное Подлеморье"
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда

В заказнике «Фролихинский» в Бурятии начал действовать новый контрольно-наблюдательный пункт «Устье реки Ширильда». Жилой вагон для сотрудников установлен в устье реки. Место выбрано наиболее удобное для лучшего просмотра границ заказника, сообщили в ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Для инспекторов, которые будут жить на этом контрольно-наблюдательном пункте, купили бензоэлектрогенератор для подзарядки аккумуляторов, освещения и других хозяйственных нужд. Установлена газовая печь. Заготовлены дрова. Идёт установка мачты для антенны на стационарную рацию, для обеспечения бесперебойной радиосвязи.

Недавно закончилась первая смена усиленного дежурства на время нереста хариуса на территории заказника «Фролихинский» в устьях рек Фролиха и Ширильды.

- Можно с уверенностью сказать, что многолетняя работа по охране нерестовых рек даёт свои плоды, попыток попасть в заказник для рыбалки нет. Устья рек постепенно очищаются ото льда. Идёт интенсивный перелёт лебедей, прилетели и начинаются гнездиться местные утки, - сообщил начальник отдела охраны государственного природного заказника «Фролихинский», старший государственный инспектор Андрей Ермаков.

Справка:

Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский» расположен в Северо-Байкальском районе Бурятии на северо-восточном побережье озера Байкал в 40 км от районного центра посёлка Нижнеангарск и в 45 км от Северобайкальска.

Фролихинский заказник был организован в 1976 году. Общая площадь составляет 109 200 га.

В вековой тайге заказника обитают лось, изюбрь, кабарга, дикий северный олень, соболь, горностай, белка, лисица, росомаха, волк, заяц, медведь. Здесь встречаются на пролёте и гнездятся орлан-белохвост, скопа, кряква, чирок, серая утка, свиязь, шилохвость, гоголь, луток, крохаль, лебедь-кликун, обитают глухарь, рябчик, кедровка, ворон и другие виды птиц. В озёрах и реках заказника водятся голец, таймень, ленок, хариус, щука, окунь и другие виды рыб. Рыбалка в водоёмах заказника полностью запрещена.

Здесь расположено наиболее крупное озеро Байкальского рифтового пояса площадью 16,5 кв.км - Фролиха. Не менее самого озера привлекательны по красоте две губы на побережье Байкала с обрамляющими их мысами - Аяя и Фролиха.

Территория заказника богата и другими уникальными природными достопримечательностями. Так, на склоне южной экспозиции вблизи тропы из губы Аяя на озере Фролиха выявлено одно из растительных сообществ, включающее тепло- и влаголюбивые пихтовые насаждения с высокотравьем и папоротниками, свойственное южной тайге. В губе Тукаларагды, между мысами Тукаларагды и Бирая, присутствуют элементы дюнного рельефа. Строение береговой линии, полузатопленные камни, находящиеся вблизи мысов, создают условия для летних скоплений нерпы на мысах Немнянда, Фролова, Лаканда, Шандаки, образуя самые северные лежбища байкальской нерпы.

В бухте Фролиха расположен гидротермальный Фролихинский подводный метансодержащий источник с температурой воды 16 градусов.

На территории заказника проходят туристские маршруты по берегу Байкала, по горным тропам и по вековой девственной тайге.

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