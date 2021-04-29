 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 апреля

28 апреля

Популярное

В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина

В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования будут приурочены к празднованию Дня Победы

6 мая в Чите состоится 39-я открытая легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Назара Петровича Губина. Эстафета пройдёт в посёлке Восточный Черновского административного района в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Победы.

В 12:40 начнётся построение участников на парад открытия. Сам парад открытия будет проведён с 13:00 до 13:20 в муниципальном спортивном комплексе «Шахтёр». С 13:20 участников эстафеты будут разводить по этапам.

В 13:40 будет дан старт сборным командам средних и высших учебных заведений (юноши). В 13:50 побегут прочие сборные команды, в 13:55 — сборные высших и средних учебных заведений (девушки). В 13:55 начнут эстафету сборные команды трудовых коллективов.

В 14:15 состоится парад закрытия. Будут награждены победители и призёры эстафеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».

Возрастное ограничение 0+
Чита эстафета легкая атлетика спорт Забайкальский край
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина
В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина
Общество, 29.04.2021
Соревнования будут приурочены к празднованию Дня Победы
Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»
Водители из Бурятии представят округ на «Военном ралли»
Общество, 29.04.2021
В мае в Туве пройдёт всеармейский этап конкурса
В Бурятии на Пыхте бросают щенков, котят и лошадей
В Бурятии на Пыхте бросают щенков, котят и лошадей
Общество, 29.04.2021
На днях на перевале подобрали очередных выброшенных питомцев
Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите
Дзюдоисты Улан-Удэ успешно выступили в Чите
Общество, 29.04.2021
Лучшим борцом турнира признан воспитанник школы единоборств из Бурятии
В Иркутской области зарегистрировали границы двух заказников
В Иркутской области зарегистрировали границы двух заказников
Общество, 29.04.2021
Карты доступны неограниченному кругу лиц в электронной версии ЕГРН
В Улан-Удэ доставят Благодатный огонь
В Улан-Удэ доставят Благодатный огонь
Общество, 29.04.2021
Все желающие смогут получить частицу святыни
В Монголии за сутки зафиксированы три землетрясения
В Монголии за сутки зафиксированы три землетрясения
Общество, 29.04.2021
Подземные толчки произошли в аймаках Хувсгел и Умнеговь
Армрестлер из Бурятии впервые выиграл «Кубок ДОСААФ»
Армрестлер из Бурятии впервые выиграл «Кубок ДОСААФ»
Общество, 29.04.2021
Валентин Михалев выступал в весовой категории до 70 кг
В Агинском округе теннисисты разыграют «Кубок дружбы»
В Агинском округе теннисисты разыграют «Кубок дружбы»
Общество, 29.04.2021
В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены из Бурятии, Якутии и Забайкалья
Росгвардейцы Бурятии написали Диктант Победы
Росгвардейцы Бурятии написали Диктант Победы
Общество, 29.04.2021
Свои знания проверили 76 человек
Судебные приставы Бурятии выиграли в служебном биатлоне
Судебные приставы Бурятии выиграли в служебном биатлоне
Общество, 29.04.2021
Приставы из Бурятии стали лучшими в ДФО
В улан-удэнской колонии обучают йоге и правильному дыханию
В улан-удэнской колонии обучают йоге и правильному дыханию
Общество, 29.04.2021
Занятия провели для осуждённых женщин

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^