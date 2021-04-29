В Чите пробегут эстафету памяти Назара Губина

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Соревнования будут приурочены к празднованию Дня Победы



6 мая в Чите состоится 39-я открытая легкоатлетическая эстафета памяти Героя Советского Союза Назара Петровича Губина. Эстафета пройдёт в посёлке Восточный Черновского административного района в рамках проведения спортивно-массовых мероприятий, посвящённых Дню Победы.



В 12:40 начнётся построение участников на парад открытия. Сам парад открытия будет проведён с 13:00 до 13:20 в муниципальном спортивном комплексе «Шахтёр». С 13:20 участников эстафеты будут разводить по этапам.



В 13:40 будет дан старт сборным командам средних и высших учебных заведений (юноши). В 13:50 побегут прочие сборные команды, в 13:55 — сборные высших и средних учебных заведений (девушки). В 13:55 начнут эстафету сборные команды трудовых коллективов.



В 14:15 состоится парад закрытия. Будут награждены победители и призёры эстафеты. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



Возрастное ограничение 0+

