В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»

Первое место выиграли военные из Забайкалья



Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкальского края завоевали первое общекомандное место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Второе место заняла команда общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, а третье — команда армии ВВС и ПВО ВВО.



Проведение конкурса заняло пять дней. В каждой из команд было четыре военнослужащих, среди них — одна девушка. Конкурс включал в себя профессиональные, спортивные, а также творческие этапы с выполнением практической и теоретической части конкурсной программы.



Окружной этап конкурса состоялся в Чите на учебных объектах общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, и окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск.



В личном первенстве среди мужчин лучшим стал представитель команды общевойсковой армии из Приморья сержант Андрей Веденский, среди военнослужащих-женщин — рядовая контрактной службы Марина Говор, представительница сборной команды из Забайкалья.



В мае победителей ждёт всеармейский этап конкурса, который состоится в городе-герое Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.



