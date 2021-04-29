Первое место выиграли военные из Забайкалья
Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкальского края завоевали первое общекомандное место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Второе место заняла команда общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, а третье — команда армии ВВС и ПВО ВВО.
Проведение конкурса заняло пять дней. В каждой из команд было четыре военнослужащих, среди них — одна девушка. Конкурс включал в себя профессиональные, спортивные, а также творческие этапы с выполнением практической и теоретической части конкурсной программы.
Окружной этап конкурса состоялся в Чите на учебных объектах общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, и окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск.
В личном первенстве среди мужчин лучшим стал представитель команды общевойсковой армии из Приморья сержант Андрей Веденский, среди военнослужащих-женщин — рядовая контрактной службы Марина Говор, представительница сборной команды из Забайкалья.
В мае победителей ждёт всеармейский этап конкурса, который состоится в городе-герое Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.
В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»
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