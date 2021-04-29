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В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»

В Чите завершился окружной этап конкурса «Воин мира»
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Первое место выиграли военные из Забайкалья

Военнослужащие общевойсковой армии Восточного военного округа из Забайкальского края завоевали первое общекомандное место на окружном этапе конкурса АрМИ-2021 «Воин мира». Второе место заняла команда общевойскового объединения, дислоцированного в Приморском крае, а третье — команда армии ВВС и ПВО ВВО.

Проведение конкурса заняло пять дней. В каждой из команд было четыре военнослужащих, среди них — одна девушка. Конкурс включал в себя профессиональные, спортивные, а также творческие этапы с выполнением практической и теоретической части конкурсной программы.

Окружной этап конкурса состоялся в Чите на учебных объектах общевойсковой армии ВВО, дислоцированной в Забайкальском крае, и окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск.

В личном первенстве среди мужчин лучшим стал представитель команды общевойсковой армии из Приморья сержант Андрей Веденский, среди военнослужащих-женщин — рядовая контрактной службы Марина Говор, представительница сборной команды из Забайкалья.

В мае победителей ждёт всеармейский этап конкурса, который состоится в городе-герое Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Чита ВВО военнослужащие Забайкальский край конкурс армейские игры
 
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