Перед гибелью животное проявляло агрессию
В Забайкальском крае выявлен третий очаг бешенства за последние две недели. Забайкальская краевая ветлаборатория подтвердила вирус особо опасного заболевания в Александрово-Заводском районе.
- На ветстанцию обратился житель села Базаново. В его хозяйстве пал жеребец. Было отмечено, что до гибели животное проявляло агрессию, а также наблюдалось обильное слюноотделение. Предварительно на месте ветспециалистами определён диагноз – бешенство, что в дальнейшем подтверждено лабораторно. Предположительно вирус занесён дикими животными, - рассказал руководитель государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим.
Бешенство – острое инфекционное заболевание. Протекает с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом.
В хозяйстве павшее животное ликвидировано путём сжигания. 28 апреля на территории сельского поселения будет введён карантин. В очаге заболевания ежедневно ветдокторами проводится клинический осмотр всех животных. Осуществлена дезинфекция помещений. Организована массовая вакцинация против бешенства на территории муниципального образования, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
- При появлении симптомов у животных, таких как обильное слюноотделение, агрессия, потеря аппетита у животных, немедленно обращаться на ветеринарную станцию своего района, - добавил Андрей Лим.
В Забайкалье от бешенства пал жеребец
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Перед гибелью животное проявляло агрессию
Озвучены основные статистические данные за январь – март 2021 года
В ситуации просила разобраться его мать
Расследуется уголовное дело
В окрестностях столицы Бурятии пройдут соревнования рыболовов
Соревнования проведут среди мужчин и женщин 1981-2002 годов рождения
В Улан-Удэ существенных осадков не ожидается
На мероприятие приглашаются любители активного отдыха и здорового образа жизни
Участниками конкурса станут дети от 6 до 18 лет
Патриотическая акция в соцсетях продлится до 9 мая включительно
Информационный и визит-центры начнут работу с 1 мая
Девочек назвали Анной и Ариной
Впервые в конкурсе примут участие юноши
Жителям столицы Бурятии предлагают украсить свои окна и написать слова благодарности ветеранам
Акция пройдёт в Кабанском районе Бурятии и Ольхонском районе Иркутской области