В Забайкалье от бешенства пал жеребец

Перед гибелью животное проявляло агрессию



В Забайкальском крае выявлен третий очаг бешенства за последние две недели. Забайкальская краевая ветлаборатория подтвердила вирус особо опасного заболевания в Александрово-Заводском районе.



- На ветстанцию обратился житель села Базаново. В его хозяйстве пал жеребец. Было отмечено, что до гибели животное проявляло агрессию, а также наблюдалось обильное слюноотделение. Предварительно на месте ветспециалистами определён диагноз – бешенство, что в дальнейшем подтверждено лабораторно. Предположительно вирус занесён дикими животными, - рассказал руководитель государственной ветеринарной службы региона Андрей Лим.



Бешенство – острое инфекционное заболевание. Протекает с тяжёлым поражением нервной системы и заканчивается, как правило, летальным исходом.



В хозяйстве павшее животное ликвидировано путём сжигания. 28 апреля на территории сельского поселения будет введён карантин. В очаге заболевания ежедневно ветдокторами проводится клинический осмотр всех животных. Осуществлена дезинфекция помещений. Организована массовая вакцинация против бешенства на территории муниципального образования, сообщили в пресс-службе краевого правительства.



- При появлении симптомов у животных, таких как обильное слюноотделение, агрессия, потеря аппетита у животных, немедленно обращаться на ветеринарную станцию своего района, - добавил Андрей Лим.



