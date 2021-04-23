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В Бурятии организуют иппотерапию для детей-инвалидов

В Бурятии организуют иппотерапию для детей-инвалидов
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике реализуется проект по адаптивному конному спорту

В Бурятии с апреля этого года началась реализация социального проекта «Доктор-лошадь». Его целью стали социализация детей с ограниченными физическими возможностями посредством иппотерапии, организация занятий по иппотерапии и адаптивному конному спорту, развитие детского и адаптивного конного спорта в республике. Грантовую поддержку проекту оказало министерство социальной защиты населения РБ, сообщает пресс-служба ведомства.

- Грантовые средства нам были необходимы, чтобы приобрести иппотерапевтическую лошадь. Такое животное мы уже подобрали в Иркутской области, в данный момент готовится его перевозка в Бурятию, - рассказали авторы социального проекта «Центр иппотерапии и детской верховой езды». - Работу по реабилитации, абилитации детей с ограниченными возможностями здоровья посредством проведения занятий иппотерапии мы проводим на постоянной основе.

Ещё одной задачей, которой ставят перед собой авторы социального проекта, станет подготовка детей с ограниченными возможностями здоровья для участия в четвёртом международном Байкальском фестивале конного спорта инвалидов, который традиционно состоится в Иркутске. Этот социальный проект, у которого нет аналогов в России, проходит один раз в два года, а число его участников составляет более 80 человек: спортсмены из Бурятии, Хакасии, Красноярского и Забайкальского краёв, Новосибирской, Амурской, Иркутской областей и других регионов.

По данным министерства соцзащиты Бурятии, в республике проживает более 6,2 тысяч детей-инвалидов. Все они нуждаются в особом внимании общества и многовариантной системе помощи в реабилитации и социальной адаптации. 
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