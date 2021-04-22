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В Улан-Удэ сообщили, где проведут воду к частным домам

В Улан-Удэ сообщили, где проведут воду к частным домам
Общество,  Фото:pixabay.com
Жителям отдалённых микрорайонов проведут воду к домам

В Улан-Удэ в 2021 году построят сети водоснабжения. В перечне мероприятий предусмотрено 38 объектов, из них по 10 объектам будет разработана проектная документация. Остальные объекты начнут строить этим летом, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Советском районе планируется проложить сети водоснабжения в мкр. Солдатский, Тулунжа, Сокол, Дивизионный, Стеклозавод, Заречный, по ул. Гоголя.

В Октябрьском районе водоснабжение проведут к домам по улицам Таежная, Трофимова, ул. Крылова, Ангабаева, Тобольская, пер. Полярный и пер. Барнаульский.

Сети построят и в Железнодорожном районе – к домам по улицам Заовражная, Амагаева, Строительная, Абаканская, Семейная, Буранная и в мкр. Аршан.

В прошлом году по этой программе в столице Бурятии построили свыше 9 км сетей. Самую протяжённую сеть водоснабжения длиной более одного километра строители проложили в 101 микрорайоне, охватив более 50 домов.


водоснабжение
 
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