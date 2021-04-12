Во время воздушной части пролетят вертолёты, штурмовики и истребители
Авиационная группа армии ВВС и ПВО Восточного военного округа примет участие в воздушной части парада в столице Забайкальского края в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Демонстрационный пролёт авиации пройдёт 9 мая после проведения основной части парада.
Всего в воздушной части парада примет участие 10 единиц авиационной техники армии ВВС и ПВО, в том числе ударные вертолёты Ми-24, транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ, истребители Су-30с, штурмовики Су-25см.
Всего в параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1700 человек, в том числе 1100 военнослужащих Вооруженных сил России. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Чите в параде Победы примет участие авиация
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