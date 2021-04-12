Первые матчи прошли в эти выходные в Улан-Удэ
11 апреля в Бурятии стартовал турнир по мини-футболу «Auto-House Кубка ЛФЛ РБ». Первые игры прошли на стадионе школы №42 Улан-Удэ.
Результаты матчей первого дня соревнований следующие:
«Алга» - «Смит» 0:5 (техническое поражение из-за неявки «Алги»);
«Лион» - «Новбахор» 2:6;
«Согласие» - «Лимонад» (40+) 2:5;
«Кречет» - «36 Армия» 3:3;
«Сотниково» - ЛДПР 3:1.
Напомним, что ранее в Улан-Удэ завершились игры турнира по мини-футболу «Кубок УУЛФЛ. Весна-2021». Победителями стали команды БГУ и «Огнеборец».
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В Бурятии проходит турнир по мини-футболу
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