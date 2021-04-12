Победителями стали команды БГУ и «Огнеборец»
В столице Бурятии завершилась церемония награждения турнира «Кубок Улан-удэнской любительской футбольной лиги. Весна-2021», сообщает пресс-служба любительской футбольной лиги РБ.
В первом дивизионе призовые места распределились следующим образом:
1 место – «Огнеборец»;
2 место – МУП «Управление трамвая» / «БББ»;
3 место – «Наушки».
В премьер-лиге тройка призёров выглядит так:
1 место – БГУ;
2 место – «Спарта»;
3 место – «Улан-Удэ Юнайтед».
В номинациях были выделены следующие игроки:
Первый дивизион
Лучший вратарь – Мельников Сергей («Управление трамвая» / «БББ»),
Лучший защитник – Дутов Евгений («Наушки»),
Лучший нападающий – Тимофеев Станислав («Кедр»),
Лучший игрок – Митенков Николай («Огнеборец»);
Премьер-лига
Лучший вратарь – Бадмаев Базыр («Улан-Удэ Юнайтед»),
Лучший защитник – Тарасов Дмитрий («Улан-Удэ Юнайтед»),
Лучший нападающий – Воронин Вячеслав («36 Армия»),
Лучший игрок – Галданов Эрдэм (БГУ).
В Улан-Удэ разыграли весенний кубок по мини-футболу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
День регистрации Назаровых совпал с первым полётом человека в космос
Победителями стали команды БГУ и «Огнеборец»
Гонки проходили на Байкальском Прибое
Победители получат сувениры от Роскосмоса
После осмотра будет установлена сумма, необходимая для восстановления объектов
Соревнования состоятся в Варшаве с 19 по 25 апреля
В копилке юбиляра более 400 песен
Дмитрий Патрин из Гусиноозёрска стал первым на соревнованиях в Волгограде
Фёдор Балтуев в очередной раз стал сильнейшим среди юниоров до 21 года
Эпицентр находится на Байкале
Вышедшие из спячки медведи находятся в поисках кореньев
Восстановительные работы завершены
Стартовал приём заявлений в школы
Акция прошла на проспекте Победы
Ещё 160 человек заболели COVID-19