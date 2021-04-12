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В Улан-Удэ разыграли весенний кубок по мини-футболу

В Улан-Удэ разыграли весенний кубок по мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба ЛФЛ РБ
Победителями стали команды БГУ и «Огнеборец»

В столице Бурятии завершилась церемония награждения турнира «Кубок Улан-удэнской любительской футбольной лиги. Весна-2021», сообщает пресс-служба любительской футбольной лиги РБ.

В первом дивизионе призовые места распределились следующим образом:
1 место – «Огнеборец»;
2 место – МУП «Управление трамвая» / «БББ»;
3 место – «Наушки».

В премьер-лиге тройка призёров выглядит так:
1 место – БГУ;
2 место – «Спарта»;
3 место – «Улан-Удэ Юнайтед».

В номинациях были выделены следующие игроки:

Первый дивизион
Лучший вратарь – Мельников Сергей («Управление трамвая» / «БББ»),
Лучший защитник – Дутов Евгений («Наушки»),
Лучший нападающий – Тимофеев Станислав («Кедр»),
Лучший игрок – Митенков Николай («Огнеборец»);

Премьер-лига
Лучший вратарь – Бадмаев Базыр («Улан-Удэ Юнайтед»),
Лучший защитник – Тарасов Дмитрий («Улан-Удэ Юнайтед»),
Лучший нападающий – Воронин Вячеслав («36 Армия»),
Лучший игрок – Галданов Эрдэм (БГУ).
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