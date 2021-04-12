Победители получат сувениры от Роскосмоса
Жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийской акции «Я живу на улице Гагарина! / Поехали!». Конкурс посвящён 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.
Участникам акции предлагается сделать специальное фото с хэштегами #Поехали, #ПоехалиМАН на улице Гагарина. Их нужно выложить в Инстаграм, отметив аккаунт Малой академии наук @manrb03.
Самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами от госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
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Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина
Общество, Фото:
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