Жителям Бурятии предложили сделать фото на улице Гагарина

Победители получат сувениры от Роскосмоса



Жителей Бурятии приглашают принять участие во всероссийской акции «Я живу на улице Гагарина! / Поехали!». Конкурс посвящён 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в космос.



Участникам акции предлагается сделать специальное фото с хэштегами #Поехали, #ПоехалиМАН на улице Гагарина. Их нужно выложить в Инстаграм, отметив аккаунт Малой академии наук @manrb03.



Самые оригинальные фото в цифровом формате будут направлены на борт МКС, а лучшие 10 отмечены специальными памятными сувенирами от госкорпорации «Роскосмос» с символикой юбилейного года. Об этом сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.



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