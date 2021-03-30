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Девяти рекам Бурятии вернули названия

Девяти рекам Бурятии вернули названия
Общество,  Фото:pixabay.com
Так, ручей Волчий почему-то превратился в Вольчью падь

В 2020 году сотрудники Росрестра в Бурятии выявляли факты неверного употребления наименований географических объектов. Ошибки встречались в Кяхтинском, Заиграевском, Еравнинском, Баунтовском, Тункинском и Окинском районах, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.

В наименованиях объектов допускаются опечатки, наименования географических объектов неправомерно изменяются. Например, в Баунтовском районе реки Байса и Берея переименовали в Байсы и Верея, а ручьи Волчий и Булыхта в Вольчья падь и Стлани соответственно.

В адрес государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии» направлены три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

По результатам рассмотрения два предостережений исправлены искаженные наименования географических объектов на дорожных указателях на территориях Кяхтинского, Тункинского и Окинского районов. Например, правильные наименования вернули рекам Малая Харимта, Хобок, Харимта, Хурай-Хобок, Сусер, Улзыта, Ехэ-Хэрэгтэ, Ехэ-Хайгас и Кудара.


фото - управление Росреестра по РБ

По одному предостережению в настоящее время требования не исполнены.

Сейчас идёт анализ наименований географических объектов в Северо-Байкальском и Муйском районах.



название река Росреестр
 
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