Девяти рекам Бурятии вернули названия

По результатам рассмотрения два предостережений исправлены искаженные наименования географических объектов на дорожных указателях на территориях Кяхтинского, Тункинского и Окинского районов. Например, правильные наименования вернули рекам Малая Харимта, Хобок, Харимта, Хурай-Хобок, Сусер, Улзыта, Ехэ-Хэрэгтэ, Ехэ-Хайгас и Кудара.









фото - управление Росреестра по РБ







По одному предостережению в настоящее время требования не исполнены.



Сейчас идёт анализ наименований географических объектов в Северо-Байкальском и Муйском районах.







В 2020 году сотрудники Росрестра в Бурятии выявляли факты неверного употребления наименований географических объектов. Ошибки встречались в Кяхтинском, Заиграевском, Еравнинском, Баунтовском, Тункинском и Окинском районах, сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.В наименованиях объектов допускаются опечатки, наименования географических объектов неправомерно изменяются. Например, в Баунтовском районе реки Байса и Берея переименовали в Байсы и Верея, а ручьи Волчий и Булыхта в Вольчья падь и Стлани соответственно.В адрес государственного казенного учреждения «Управление региональных автомобильных дорог Бурятии» направлены три предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.