В Улан-Удэ бульвар Сиреневый наконец-то оправдает своё название

Выбрать общественные территории для благоустройства можно будет на общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды https://3.gorodsreda.ru/. Чтобы принять участие в голосовании, нужно обязательно зарегистрироваться на сайте «Госуслуги».





Дизайн-проект:





















С 26 апреля по 30 мая 2021 года жители Улан-Удэ на единой общероссийской платформе для голосования смогут выбрать общественные территории, которые будут благоустроены в следующем году. Одна из них – бульвар «Сиреневый» в Железнодорожном районе Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе мэрии.О дизайн-проекте бульвара «Сиреневый» рассказал архитектор Аюр Цыренов. Специалист предполагает, что бульвар может стать «тихой зоной» района и соединить площадь Славы и сквер «Радуга».- В эскиз я внёс тротуарное покрытие из плитки трёх цветов, всё-таки асфальт – это больше связано с дорожным покрытием, а бульвар должен быть некой зоной отдыха и прогулки. Безусловно, должны быть заменены скамейки и урны, отремонтирован фонтан. Фонари нужно заменить на более современные – светодиодные, - говорит Аюр Цыренов.История Сиреневого бульвара началась в конце 30-х годов прошлого века после строительства Дома инженерно-технических работников ЛВРЗ. Тогда там была разбита «зелёная зона» для отдыха.В середине 60-х годов, в период активной застройки соцгородка ЛВРЗ, на бульваре был установлен фонтан и посажены саженцы сирени. Отсюда появилось название территории бульвар Сиреневый.- Название бульвара в настоящее время себя никак не оправдывает. Сирени, которые уже были высажены – не прижились, поэтому нужно заняться этим вопросом. Планируем высадить кустарники вдоль тротуарных дорожек. Система полива там есть, возможно, с благоустройством понадобиться прокладывать дополнительные трубы, но это уже будет видно при разработке необходимой документации, - отметил архитектор.Помимо посадки сирени, на территории бульвара планируется высадить 146 деревьев и установить клумбы с цветами. Также с двух сторон архитектор предлагает установить арки с названием бульвара.