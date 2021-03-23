Выставка работ Солбона Ринчинова откроется в музее Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Она посвящена 85-летию со дня рождения мастера



С 27 марта в Художественном музее имени Сампилова начинает работу выставка народного художника России, члена-корреспондента Российской академии художеств Солбона Раднаевича Ринчинова (1936–2014) «Просторы Баргузинской долины», посвящённая 85-летию со дня рождения мастера.



Художник – живописец Солбон Ринчинов обладал особым индивидуальным почерком и собственным видением окружающего мира. Уроженец славной Баргузинской земли, он в своих работах создал удивительный обобщенный образ родного края: быт сельского хозяйства, люди труда, портреты, натюрморты, живые эпические картины, большой цикл, имеющий событийный масштаб - строительство БАМа.



- Высокую оценку у зрителей и критиков получили его живописные произведения «У родного очага», «Жаворонок», «Тоонто. Семья» и многие другие. Особое место в творчестве художника занимают полотна, посвящённые теме юности с её чистотой и распахнутостью навстречу жизни, а созданные им образы впечатляют своей правдивостью, - отметили в Национальном музее Бурятии.



Мастер родился 26 марта 1936 года в селе Хилгана Баргузинского района. Профессиональное образование Солбон Ринчинов получил в ЛВХПУ им. В. И. Мухиной на отделении мастеров-краснодеревщиков и затем на отделении текстиля факультета «Интерьер и оборудование». В 1971–1974 гг. был председателем правления Союза художников Бурятской АССР. Преподавал в Бурятском республиканском училище культуры и искусств (Колледж искусств им. П. И. Чайковского) и является основателем художественного отделения колледжа.



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