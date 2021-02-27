Треть выпускников из Улан-Удэ хотят стать айтишниками

Будущие IT-специалисты мечтают работать в Яндекс



29% выпускников школ Улан-Удэ планируют связать свою жизнь с IT-профессиями. Об этом свидетельствуют итоги опроса выпускников образовательной компанией MAXIMUM Education совместно с порталом «Навигатор поступления». Исследование проводилось с 18 по 24 февраля среди учащиеся 11 классов во всех регионах России.



Выпускников, которые планируют посвятить свою жизнь IT-профессиям, попросили рассказать, какие ЕГЭ они будут сдавать в этом году. Выяснилось, что самым популярным экзаменом среди будущих айтишников (кроме русского языка и профильной математики) стала информатика – её будут сдавать 72% выпускников. Вторым по популярности предметом стала физика - её сдают 42% выпускников. Замыкает топ-3 английский язык – его планируют сдавать 16% выпускников.



23% опрошенных выпускников, которые хотели бы связать свою жизнь с IT, хотели бы поступить на специальность «информационная безопасность». В топ-5 популярных IT-направлений также вошли: программная инженерия – 10%, информационные системы и технологии – 9%, прикладная информатика – 8%, прикладная информатика и математика – 7%.



Почти треть опрошенных школьников, 31%, после получения диплома по IT-специальности хотели бы в первый год работы получить зарплату в 30-50 тысяч рублей в месяц. 29% выпускников хотят получить зарплату 50-80 тысяч рублей в месяц в первый год работы. 27% - более 100% тысяч рублей в месяц, 13% - 80-100 тысяч рублей в месяц.



Будущие IT-специалисты рассказали о том, где хотели бы работать после окончания вуза. Топ желанных мест работы возглавил Яндекс – там бы хотели работать 16% выпускников. Также в топ самых популярных компаний вошли: Google – 9%, Сбер – 6%, Microsoft – 4%, Mail.ru Group – 3%.



Главной мотивацией для выбора IT-профессии школьники назвали «перспективность» направления – об этом говорят 49% опрошенных выпускников. 31% школьников заявили, что планируют выбрать для себя IT-направление из-за того, что их ждет в будущем интересная работа. Лишь 5% опрошенных называют главной мотивацией по выбору направления «большую зарплату».



