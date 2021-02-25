А детский сад в посёлке «разваливается на глазах»
Посёлок Николаевский Тарбагатайского района Бурятии, что находится в 25 км от Улан-Удэ, крайне нуждается в новой школе. В этом посёлке наблюдается положительная миграция – рядом активно строятся СНТ, к тому же есть рабочие места благодаря свинокомплексу.
В школе, зданию которой больше ста лет, обучается 237 учеников.
- Постоянно ремонтируют эту школу, есть проект новой школы на 176 учеников. Выделен участок. Однако как-то вяло тянется решение этой проблемы. И некоторые родители, которые способны, детей начинают уже возить в город. Может быть, тогда закрыть эту школу и вообще перевезти все 237 учеников за 30 км, в Улан-Удэ? – возмущённо высказался на сессии Народного Хурала депутат Анатолий Кушнарёв.
Также по словам Кушнарёва, местный детский сад «Солнышко» «разваливается на глазах». При этом есть очередь в детский садик, в которой стоят 28 детей.
- Здание построено в 49-м году, оно непригодное, хоть сейчас закрывай. Разваливается на глазах. Ну надо решать эту проблему! Если закроют садик, родители сядут дома, и работать на свинокомплексе будет некому, - заявил Анатолий Кушнарёв.
Он призвал объединить новый детский сад и новую школу в один образовательный комплекс и начать строить параллельно.
«Может, всех учеников перевезти в Улан-Удэ?»: Пригородному посёлку остро нужна школа
Общество, Фото:
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