Также здесь проведут первенство республики
В Бурятии с 18 по 20 февраля пройдёт чемпионат и первенства республики по лыжным гонкам. Соревнования в Гусиноозёрске посвящены памяти отличника ФК России З.В. Куликовой. В турнире примут участие спортсмены не моложе 14 лет.
В первый день соревнований, 18 февраля, в 15:00 на лыжной базе СШОР состоится официальная тренировка и просмотр трассы. В 19:00 в универсальном спортивном комплексе будет проведено заседание судейской коллегии с представителями команд и комиссия по допуску с представлением медсправок.
19 февраля в 11:30 стартует гонка классическим стилем с раздельного старта на дистанции 5 и 10 км. Награждение победителей и призёров состоится в 13:00. В 16:00 начнётся очередная официальная тренировка.
20 февраля с 11:30 пройдёт гонка свободным стилем на дистанции 5 и 10 км. В 13:15 будет проведено награждение победителей и призёров последнего дня соревнований, сообщает пресс-служба федерации лыжных гонок РБ.
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Гусиноозёрск примет чемпионат Бурятии по лыжным гонкам
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