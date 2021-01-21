На границе двух регионов организуют пост ветеринарного контроля
В городе Ерофей Павлович на границе Забайкальского края и Амурской области в 2021 году планируется установить пост ветеринарного досмотра на федеральной трассе Чита-Хабаровск.
- Этот пост между нашими регионами крайне необходим. Он будет служить «щитом», позволяющим предотвратить перемещение животных без ветдокументов, соответственно распространение заразных и особо опасных болезней животных между регионами, - отметил руководитель Госветслужбы края Андрей Лим.
Ранее вопрос обсуждался на совещании в режиме видеоконференции с председателем правительства России Викторией Абрамченко. По итогам совещания было принято решение о создание ветеринарного поста под контролем инспекторов Россельхознадора и МВД России. Для прохождения карантина будут созданы площадки для передержки задержанных животных и хранения арестованных товаров животного происхождения, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края.
На границе с Забайкальем появится «щит» от заразных животных
Общество, Фото:
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