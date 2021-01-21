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В Иркутской области пройдёт чемпионат по бодибилдингу

В Иркутской области пройдёт чемпионат по бодибилдингу
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Турнир состоится 13 марта в Шелехове

В Иркутской области 13 марта пройдёт чемпионат региона по бодибилдингу и фитнесу «PROFLEX CUP 2021». Соревнования проведут в ДК «Металлург» города Шелехов.

К участию в чемпионате допускаются спортсмены в следующих возрастных группах: девочки до 16 лет;
мальчики до 16 лет; юноши до 18 лет; юниоры и юниорки (с 18 до 23 лет, кроме фитнеса и бодифитнеса – с 16 до 23 лет); взрослые – старше 23 лет; «мастера» – женщины 30-34 года, 35-39 лет и старше 40 лет, мужчины старше 40 лет.

Будут проводится соревнования по бодибилдингу, классическому бодибилдингу, фитнесу, бодифитнесу, фитнес-бикини, фитнес-модели, пляжному бодибилдингу, классик физик (classic physique), атлетическому бодибилдингу (muscular physique), велнес-фитнесу и среди фитпар («Fitpairs»). Спортсмены могут принять участие только в одной номинации, кроме номинаций: «FitPairs», «Фитнес-бикини новички» и «Женский фитнес».

Победителей и призёров наградят кубками, медалями и дипломами. Об этом сообщает федерация бодибилдинга и фитнеса Иркутской области.

Возрастное ограничение 6+
Иркутская область чемпионат бодибилдинг фитнес спорт Шелехов
 
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