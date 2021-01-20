Житель Бурятии обчистил пилораму, пока сторожа спали

Ущерб составил около 94 тысяч рублей



9 ноября в полицию в Заиграевском районе Бурятии поступило заявление о краже имущества с территории базы по заготовке древесины. Неизвестный, взломав замок, проник в гараж и украл четыре набора ключей, паяльную лампу, оборудование для ленточных пил. Кроме того, из незапертого грузового автомобиля он вынес два аккумулятора и слил с автомашины 200 литров дизельного топлива.



Преступление произошло ночью и преступнику удалось остаться незамеченным сторожами, которые в это время спали.



Ущерб составил около 94 тысяч рублей.



Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого - бывшего работника базы. 24-летний молодой человек признался, что похитил и вывез имущество на автомобиле. Украденное у него изъято правоохранителями, за исключением дизельного топлива, которое он продал.



Молодой человек ранее к уголовной ответственности не привлекался. Постоянного источника дохода не имеет.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

