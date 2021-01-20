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Житель Бурятии обчистил пилораму, пока сторожа спали

Житель Бурятии обчистил пилораму, пока сторожа спали
Общество,  Фото:pixabay.com
Ущерб составил около 94 тысяч рублей

9 ноября в полицию в Заиграевском районе Бурятии поступило заявление о краже имущества с территории базы по заготовке древесины. Неизвестный, взломав замок, проник в гараж и украл четыре набора ключей, паяльную лампу, оборудование для ленточных пил. Кроме того, из незапертого грузового автомобиля он вынес два аккумулятора и слил с автомашины 200 литров дизельного топлива.

Преступление произошло ночью и преступнику удалось остаться незамеченным сторожами, которые в это время спали.

Ущерб составил около 94 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого - бывшего работника базы. 24-летний молодой человек признался, что похитил и вывез имущество на автомобиле. Украденное у него изъято правоохранителями, за исключением дизельного топлива, которое он продал.

Молодой человек  ранее к уголовной ответственности не привлекался. Постоянного источника дохода не имеет.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
кража
 
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