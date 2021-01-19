Владимир Балдунов стал победителем в весовой категории до 42 кг
Спортсмен из села Оса Осинского района Усть-Ордынского Бурятского округа Владимир Балдунов занял первое место на межрегиональном юношеском турнире по вольной борьбе. Соревнования проходили с 14 по 16 января в Ставрополе и собрали спортсменов из Ставропольского края, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, Чеченской республик и других регионов.
Владимир Балдунов выступал в весовой категории до 42 кг среди юношей 2008-2009 годов рождения. Он провёл четыре встречи с борцами из Дагестана и во всех одержал победу. В финале Владимир оказался сильнее Динислама Коркмасова из Хасавюрта.
Владимир Балдунов тренируется в областной спортивной школе олимпийского резерва «Тамир» имени И.И. Тыхреновой под руководством Максима и Александра Хаптагаевых. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Борец из Усть-Ордынского округа выиграл межрегиональный турнир
Общество, Фото:
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