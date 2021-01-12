Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой

В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире
В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
Проверкой установлено, что в августе 2020 года работниками управляющей компании составлен акт об установлении количества лиц, проживающих в жилом помещении, для начисления платы за коммунальные услуги.
В нарушение закона в акте отсутствовали данные о собственнике жилого помещения и указаны лица, фактически не проживающие в квартире. В результате заявительнице плата за коммунальные услуги начислена в завышенном размере.
- В связи с этим межрайонной прокуратурой директору управляющей компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого гражданке произведён перерасчёт размера платы за коммунальные услуги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
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