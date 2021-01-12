 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 января

11 января

Популярное

Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой

Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Общество,  Фото:pixabay.com
В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире

В Северобайкальскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Проверкой установлено, что в августе 2020 года работниками управляющей компании составлен акт об установлении количества лиц, проживающих в жилом помещении, для начисления платы за коммунальные услуги.

В нарушение закона в акте отсутствовали данные о собственнике жилого помещения и указаны лица, фактически не проживающие в квартире. В результате заявительнице плата за коммунальные услуги начислена в завышенном размере.

- В связи с этим межрайонной прокуратурой директору управляющей компании внесено представление, по результатам рассмотрения которого гражданке произведён перерасчёт размера платы за коммунальные услуги, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



прокуратура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Жительнице Бурятии начислили «коммуналку» с ошибкой
Общество, 12.01.2021
В расчёт взяли людей, которые фактически не живут в квартире
В Улан-Удэ небольшой снег
В Улан-Удэ небольшой снег
Общество, 12.01.2021
В республике сегодня ветрено
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
В Улан-Удэ откроется выставка бурятской художницы
Общество, 11.01.2021
Будут представлены работы, выполненные в технике офорта
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
В Чите завершился фестиваль зимнего футбола
Общество, 11.01.2021
Обладателем гран-при стала команда «Урожай»
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
В Бурятии состоялся турнир по ловле рыбы на блесну
Общество, 11.01.2021
Соревнования провели на льду Гусиного озера
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
В Забайкалье определены победители «Забега желаний»
Общество, 11.01.2021
Соревнования проводились на озере Арахлей
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Шахматисты из Забайкалья завоевали 2 медали в Новосибирске
Общество, 11.01.2021
Юные спортсмены выиграли «серебро» и «бронзу» всероссийских соревнований
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
В Улан-Баторе смягчён карантинный режим
Общество, 11.01.2021
Число заболевших COVID-19 в монгольской столице достигло 616 человек

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^