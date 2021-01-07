В Бурятии дети сделали поделки на конкурс ГИБДД









- Ребята использовали различные материалы и необычные техники для создания своих работ. Однако, самое главное, что в ходе творческого процесса они повторили правила дорожной безопасности, - отмечают в МВД по Бурятии.



По итогам конкурса были выбраны 35 лучших работ. Их авторы будут награждены после окончания школьных каникул. - Ребята использовали различные материалы и необычные техники для создания своих работ. Однако, самое главное, что в ходе творческого процесса они повторили правила дорожной безопасности, - отмечают в МВД по Бурятии.По итогам конкурса были выбраны 35 лучших работ. Их авторы будут награждены после окончания школьных каникул.











В Прибайкальском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и специалисты районного управления образованием подвели итоги ежегодного конкурса «Безопасная дорога глазами ребёнка».В этом году на суд жюри были представлены около 150 работ детей из 11 школ и трёх детских садов. Фотографии рисунков и поделок по безопасности дорожного движения с новогодней тематикой участники размещали в специальной группе в мессенджере.