После прокурорского вмешательства проблему устранили
В прокуратуру обратились жители села Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии и заявили о несоблюдении органами местного самоуправления законодательства о благоустройстве территорий.
По закону, к вопросам местного значения сельского поселения относится утверждение правил и организация благоустройства территории поселения. Правилами благоустройства Татауровского поселения предусмотрена обязанность администрации осуществлять контроль за состоянием и надлежащей эксплуатацией насаждений.
- Проверкой установлено, что на территории села произрастают деревья, состояние которых угрожает жизни и здоровью граждан. При порывах ветра возможен слом стволов и падение сучьев на жилой дом, придомовую территорию и детскую площадку, а также повреждение линии электропередач, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, по улице Комсомольская произведена вырубка опасных насаждений.
Жители села в Бурятии пожаловались на опасные деревья
Общество, Фото:
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