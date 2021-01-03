Жители села в Бурятии пожаловались на опасные деревья

После прокурорского вмешательства проблему устранили



В прокуратуру обратились жители села Старое Татаурово Прибайкальского района Бурятии и заявили о несоблюдении органами местного самоуправления законодательства о благоустройстве территорий.



По закону, к вопросам местного значения сельского поселения относится утверждение правил и организация благоустройства территории поселения. Правилами благоустройства Татауровского поселения предусмотрена обязанность администрации осуществлять контроль за состоянием и надлежащей эксплуатацией насаждений.



- Проверкой установлено, что на территории села произрастают деревья, состояние которых угрожает жизни и здоровью граждан. При порывах ветра возможен слом стволов и падение сучьев на жилой дом, придомовую территорию и детскую площадку, а также повреждение линии электропередач, - сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Главе сельского поселения внесено представление, которое удовлетворено, по улице Комсомольская произведена вырубка опасных насаждений.





