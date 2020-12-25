В Бурятии и Забайкалье стартовал второй этап вакцинирования военнослужащих

Повторную прививку против COVID-19 делают через 3 недели после первой



В Восточном военном округе стартовал второй этап вакцинирования военнослужащих препаратом «Спутник-V». Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией второй компонент отечественной вакцины, по истечению трёхнедельного срока, получили руководящий состав округа, общевойсковых объединений, военные медицинские специалисты, работающие в «красных зонах» военных медучреждений, а также военнослужащие несущие боевое дежурство.



Вакцинирование проходит в штабе округа, а также медицинских учреждениях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и Амурской области.



Перед процедурой все вакцинируемые прошли тщательный медицинский осмотр. Кроме того, в течение всего срока вакцинации медицинские специалисты ВВО осуществляют контроль состояния их здоровья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

