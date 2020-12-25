Повторную прививку против COVID-19 делают через 3 недели после первой
В Восточном военном округе стартовал второй этап вакцинирования военнослужащих препаратом «Спутник-V». Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией второй компонент отечественной вакцины, по истечению трёхнедельного срока, получили руководящий состав округа, общевойсковых объединений, военные медицинские специалисты, работающие в «красных зонах» военных медучреждений, а также военнослужащие несущие боевое дежурство.
Вакцинирование проходит в штабе округа, а также медицинских учреждениях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкальском, Приморском, Хабаровском краях и Амурской области.
Перед процедурой все вакцинируемые прошли тщательный медицинский осмотр. Кроме того, в течение всего срока вакцинации медицинские специалисты ВВО осуществляют контроль состояния их здоровья, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии и Забайкалье стартовал второй этап вакцинирования военнослужащих
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