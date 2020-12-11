В Закаменске решили зимнюю проблему родителей
Жительница Закаменска обратилась к властям с необычной просьбой. Женщина попросила не чистить тротуары от снега полностью, а оставить часть нетронутой. Это нужно для родителей, возящих детей на санках.
- Я понимаю, что чистить надо, но давайте сделаем так, чтобы было удобно всем. Поэтому прошу оставить снежную дорожку для санок. В прошлом году все тротуары были полностью почищены от снега, и с санками было невозможно пройти, - рассказала жительница Закаменска Надежда.
Администрация Закаменского района пошла навстречу родителям.
- Ещё в прошлом году данный вопрос поднимался жителями города, но к сожалению, уже после очистки тротуаров. В этом году администрация города Закаменск по просьбам жителей договор с подрядной организацией скорректировала. Благодаря чему часть тротуара останется накатанной для удобства родителей и малышей зимой, - сообщили в администрации района.
Ответ на вопрос был дан благодаря системе мониторинга обращений «Инцидент-менеджмент». Эта система позволяет пользователям соцсетей получить разъяснения по волнующим их ситуациям.
В Бурятии пошли навстречу родителям с санками
Общество, Фото:
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