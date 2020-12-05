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В Бурятии на Рождественском фестивале выступит неподражаемый Александр Шайкин

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Преподаватель Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александр Шайкин дал интервью «Байкал-Daily» о грядущем выступлении в Улан-Удэ

Запрет на проведение массовых мероприятий, введённый в рамках ограничительных мер из-за непредсказуемой пандемии, безусловно, негативно отразился на культурной жизни всей республики. Однако истинные ценители прекрасного не останутся внакладе – уже известно, что в дни новогодних каникул, по традиции, распахнёт свои гостеприимные объятия Рождественский фестиваль, организованный министерством культуры республики, Бурятской государственной филармонией и культурным Центром «Благость» известной оперной дивы Ольги Жигмитовой.

Одним из участников фестиваля станет талантливый пианист, концертмейстер, преподаватель Московской консерватории, лауреат международных конкурсов Александр Шайкин. 



В дни подготовки выступления и репетиций Александр рассказал «Байкал-Daily» об увлечении музыкой, совместной работе с заслуженной артисткой РБ Ольгой Жигмитовой, а также поделился впечатлениями от солнечной Бурятии и пролил свет на подробности выступления творческого дуэта.

- Александр, с чего началось ваше увлечение музыкой? Кто был вашими первыми учителями и наставниками?

- Увлечение музыкой началось с самого детства: я любил петь, и в четыре года мама отдала в детскую вокальную студию, где педагог распознал абсолютный слух и порекомендовал пойти в музыкальную школу. Первыми педагогами были Аида Васильевна Фишер, Надежда Николаевна Панина, Валентина Владимировна Галян, у которых я учился в Первой музыкальной школе в городе Чебоксары. Это замечательные люди и музыканты, я им очень благодарен.

- Расскажите о вашей концертной и преподавательской деятельности, участии в крупных международных проектах?

- Уже шестой год я работаю в Московской консерватории ассистентом профессора Элисо Константиновны Вирсаладзе. В 2013-2015 годах я обучался в аспирантуре университета Моцартеум в Зальцбурге, и с тех пор регулярно бываю в европейских странах. После получения премии на конкурсе имени Гезы Анды в Цюрихе (2015) выступал во многих уголках Швейцарии и Германии, а также во Франции, Австрии, Италии, Венгрии и в других странах. Помимо выступлений с оркестрами и соло, с большим интересом сотрудничаю с другими музыкантами, а также в проектах на стыке разных жанров (музыка, танец, поэзия).

- Как началось ваше сотрудничество с Ольгой Жигмитовой и увлечение бурятской культурой? Много ли совместных проектов удалось воплотить?

- С прекрасной певицей Ольгой Жигмитовой мы познакомились около десяти лет назад в Москве, благодаря нашему общему другу Савве Хастаеву. Савва – тенор, поёт в Мариинском театре, был он и солистом Бурятской оперы. С Саввой мы учились в Московской консерватории в одно время, и дружим уже много лет. Ольга училась в Питерской консерватории. Однажды она пригласила Савву участвовать в концерте в Москве, и я им там аккомпанировал. С тех пор прошло много лет, и вот год назад Ольга снова приезжает в Москву участвовать в концерте, и пишет мне с предложением саккомпанировать ей. Концерт прошёл очень успешно, мы остались жутко довольными совместными репетициями и выступлением и с тех пор сотрудничаем постоянно. За этот год было несколько концертов в Москве, есть планы выступлений в Австрии. Конечно, год был непростой, большая часть его проходит в ограничениях, но мы собираемся реализовать множество совместных планов в будущем.

- Поделитесь, пожалуйста, подробностями Вашего будущего совместного проекта – выступления с Ольгой Жигмитовой в рамках Рождественского фестиваля. Чем Вам интересен именно этот проект?

- Проект в рамках Рождественского фестиваля – это замечательная возможность даже в это время, без «живых» выступлений, общаться с людьми через музыку. Возможность радости сотворчества. Думаю, есть в этом и просветительская нота: должно телевидение транслировать и классическую музыку высокого образца. Она настраивает сознание слушателя на более высокий, по сравнению с повседневностью, лад.

- Александр, каковы Ваши впечатления в целом от Бурятии, от города Улан-Удэ? Чем для вас привлекательна наша республика?

- Это мой первый визит в Бурятию. Кроме того, Улан-Удэ – пока что самая восточная точка в нашей стране, где мне довелось побывать. Я в полном восторге от настоящей, снежной зимы (хотя здесь сейчас и не так холодно, как пугали!), от кухни (ваши сочные, аппетитные буузы – настоящий шедевр). Ещё предстоит поездка на Байкал. Я в предвкушении осуществить давнюю мечту.

- Несколько слов о Ваших творческих планах.

- Этот год дал нам понять, в очередной раз, как непредсказуема и переменчива наша жизнь – сейчас планировать сильно загодя практически невозможно! Но, как ни странно, для меня этот год выдался насыщенным в творческом плане – дуэт с Ольгой Жигмитовой, две поездки в Швейцарию, где я уже во второй участвовал в изумительном фестивале в Эрнене, а также дал несколько сольных концертов в Цюрихе и Айнсидельне (концерт в Айнсидельне был записан на диск); совсем недавно состоялся Дягилевский фестиваль Теодора Курентзиса в Перми...

Конечно, было и множество разнообразных концертов в Москве – с солистами оркестра Большого театра, с известной виолончелисткой Настей Кобекиной.

В общем, в непростое время рождаются порой самые интересные интеграции и взаимодействия.

- И в заключение. Ваши пожелания зрителям – жителям республики.

- Нашим зрителям – жителям солнечной Бурятии – хочется пожелать, прежде всего, оставаться бодрыми и оптимистичными, несмотря на все испытания, и помнить, что каждый лично ответственен за свою судьбу. Будьте открытыми к новому; помните и храните всё лучшее из прошлого, но главное – создавайте будущее.

Справка:

Александр Шайкин родился в 1987 году в Чебоксарах. В годы обучения в колледже им. Гнесиных был стипендиатом президента РФ, фонда «Новые имена», фонда К. Орбеляна.

Окончил Московскую консерваторию и аспирантуру (2013) по классу профессора Э.К. Вирсаладзе. В 2013–2015 – аспирант Моцартеума в Зальцбурге (класс профессора П. Гилилова). Лауреат многих международных конкурсов: как солист (в Казани, Алматы, Вальядолиде, Салониках, Цюрихе) и как ансамблист в составе фортепианного трио.

Владеет обширным репертуаром, включающим сольные, камерные сочинения и концерты с оркестром разных стилей от раннего барокко до музыки XXI в. Играл с такими коллективами, как Президентский оркестр РФ, ГАСО им. Е. Светланова, оркестр Московской филармонии, оркестры Тонхалле (Цюрих), Винтертура (Швейцария), Испании, Германии, Швейцарии, Греции.

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