Женщине самой пришлось покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно
В прокуратуру обратилась жительница Баргузинского района Бурятии. Женщина заявила о нарушении прав её ребёнка-инвалида на обеспечение бесплатными лекарствами.
Ребёнку на постоянной основе назначено применение некоторых лекарственных препаратов. Баргузинская центральная районная больница не обеспечивала ребёнка бесплатными лекарствами, в связи с чем мать покупала их на собственные средства.
К центральной районной больнице был предъявлен иск о взыскании в пользу ребёнка-инвалида затраченных на покупку лекарств средств в сумме 4,5 тысячи рублей.
Баргузинский районный суд иск удовлетворил.
В настоящее время женщины возмещены расходы. Ребёнок обеспечивается бесплатными лекарствам, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства
Общество, Фото:
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