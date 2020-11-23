В Бурятии мать инвалида отсудила расходы на лекарства

Женщине самой пришлось покупать лекарства, которые должны предоставляться бесплатно



В прокуратуру обратилась жительница Баргузинского района Бурятии. Женщина заявила о нарушении прав её ребёнка-инвалида на обеспечение бесплатными лекарствами.



Ребёнку на постоянной основе назначено применение некоторых лекарственных препаратов. Баргузинская центральная районная больница не обеспечивала ребёнка бесплатными лекарствами, в связи с чем мать покупала их на собственные средства.



К центральной районной больнице был предъявлен иск о взыскании в пользу ребёнка-инвалида затраченных на покупку лекарств средств в сумме 4,5 тысячи рублей.



Баргузинский районный суд иск удовлетворил.



В настоящее время женщины возмещены расходы. Ребёнок обеспечивается бесплатными лекарствам, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

