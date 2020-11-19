 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

19 ноября

18 ноября

Популярное

В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам

В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
Общество,  Фото:pixabay.com
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России

С 14 по 15 ноября состоялось открытое первенство Бурятии по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных организаций. Соревнования проводились дистанционно в 3 возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. В первенстве приняли участие 232 спортсмена из 14 регионов России, сообщает паблик «Шашки Бурятии».

Итоги соревнований:

Возрастная категория «1-4 классы»

Мальчики
1 место - Иванов Богдан (с. Майя, Якутия)
2 место- Бабинцев Михаил (г. Уфа)
3 место - Карпов Антон (с. Байкалово, Свердловская область)

Девочки
1 место - Харитонова Анфиса (г. Москва)
2 место: -Семенова Ирина (г. Красноярск )
3 место - Азнабаева Карина (г. Уфа)

Решением судейской коллегии два участника были дисквалифицированы , их результаты не учитывались.

Возрастная категория «5-8 классы»

Юноши
1 место - Маннапов Алмаз (г. Прокопьевск)
2 место - Рамазанов Ильнур (г. Стерлитамак)
3 место - Трифонов Кирилл (п. Селенгинск, Бурятия)

Девушки
1 место - Алексеева Дайаана (г. Якутск)
2 место - Шамина Мария (г. Москва)
3 место - Громова Анастасия (г. Прокопьевск)

Возрастная категория «9-11 классы»

Юноши
1 место - Котолик Николай (г. Ангарск)
2 место - Кузьмин Арсен (г. Покровск, Якутия)
3 место - Шемякин Дмитрий (с. Кабанск, Бурятия)

Девушки
1 место - Кондратьева Дайаана (г. Якутск)
2 место - Шаракшинова Полина (г. Иркутск)
3 место - Кондратьева Саяника (г. Якутск)

Результаты участников с отсутствующими личными данными не учитывались. Призёров или их представителей просят связаться с организаторами по вопросу награждения.

Также были подведены итоги выступления среди спортсменов Бурятии.

Возрастная категория «1-4 классы»

Мальчики
1 место - Дугаров Цыбик (с. Кижинга )
2 место - Еланов Эрдэм (п. Селенгинск)
3 место - Агунов Чимит (с. Тунка)

Девочки
1 место - Мангатаева Янжима (с. Кижинга )
2 место - Дамбинова Софья (с. Курумкан )
3 место - Гуруева Долгорма (с. Кижинга)

Возрастная категория «5-8 классы»

Юноши
1 место - Трифонов Кирилл (п. Селенгинск )
2 место - Водовозов Илья (п. Селенгинск)
3 место - Молоков Дмитрий (с.Кижинга )

Девушки
1 место - Черных Елизавета (с. Кабанск)
2 место - Антонова Александра (п. Селенгинск )
3 место - Цыденова Номина (с. Кижинга)

Возрастная категория «9-11 классы»

Юноши
1 место - Шемякин Дмитрий (с. Кабанск)
2 место - Бадмацыренов Бадма-Доржо (с. Кижинга )
3 место - Ямпилов Чингис (с. Тунка)

Девушки
1 место - Суворова Елизавета (г. Улан-Удэ)
2 место - Новолодская Ксения (г. Улан-Удэ)
3 место - Очирова Адиса (Бичурский район)


шашки спорт первенство Бурятии Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам
Общество, 19.11.2020
В нём приняли участие спортсмены из 14 регионов России
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
В Бурятии 16-летняя девушка строит детскую площадку для всего села
Общество, 19.11.2020
Победительница шоу «Миллион на мечту» из Бурятии определилась, как потратит деньги
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
В Бурятии предупредили о более тяжёлой форме ковида у курильщиков
Общество, 19.11.2020
Жителей Бурятии призывают бросать курить из-за пандемии
В Иркутске демонтировали более 90 гаражей-самоволок
В Иркутске демонтировали более 90 гаражей-самоволок
Общество, 19.11.2020
Из них более 30 гаражей собственники убрали сами
Полиция Бурятии подбирает щенку кличку с помощью жителей
Полиция Бурятии подбирает щенку кличку с помощью жителей
Общество, 19.11.2020
Нужно проголосовать за одну из пяти кличек
Цирку Бурятии присвоят имя его создателя
Цирку Бурятии присвоят имя его создателя
Общество, 19.11.2020
За это проголосовали единогласно
В Бурятии косуля дразнила медведя языком
В Бурятии косуля дразнила медведя языком
Общество, 19.11.2020
На нескольких кадрах показали жизнь диких животных
Читинец поблагодарил полицейских из Бурятии
Читинец поблагодарил полицейских из Бурятии
Общество, 19.11.2020
Полицейские оперативно нашли украденный телефон
Бурятская шаманка издала седьмую книгу из цикла «Зов предков сквозь столетия»
Бурятская шаманка издала седьмую книгу из цикла «Зов предков сквозь столетия»
Общество, 19.11.2020
Ульяна Раднаева пишет о том, зачем надо знать свою родословную, как правильно относиться к предкам и почитать их
Иркутская область в десятке лидеров по нехватке ковидных коек
Иркутская область в десятке лидеров по нехватке ковидных коек
Общество, 19.11.2020
Занятость коек в регионе составляет более 90%
Лидер КВН Бурятии рассказал, как переболел коронавирусом
Лидер КВН Бурятии рассказал, как переболел коронавирусом
Общество, 19.11.2020
«Буду верить в то, что у меня хороший иммунитет», - отметил Чингис Болотов

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^