В Бурятии состоялось открытое первенство по русским шашкам

Итоги соревнований:





С 14 по 15 ноября состоялось открытое первенство Бурятии по русским шашкам среди учащихся общеобразовательных организаций. Соревнования проводились дистанционно в 3 возрастных категориях: 1-4 классы, 5-8 классы и 9-11 классы. В первенстве приняли участие 232 спортсмена из 14 регионов России, сообщает паблик «Шашки Бурятии».1 место - Иванов Богдан (с. Майя, Якутия)2 место- Бабинцев Михаил (г. Уфа)3 место - Карпов Антон (с. Байкалово, Свердловская область)1 место - Харитонова Анфиса (г. Москва)2 место: -Семенова Ирина (г. Красноярск )3 место - Азнабаева Карина (г. Уфа)Решением судейской коллегии два участника были дисквалифицированы , их результаты не учитывались.1 место - Маннапов Алмаз (г. Прокопьевск)2 место - Рамазанов Ильнур (г. Стерлитамак)3 место - Трифонов Кирилл (п. Селенгинск, Бурятия)1 место - Алексеева Дайаана (г. Якутск)2 место - Шамина Мария (г. Москва)3 место - Громова Анастасия (г. Прокопьевск)1 место - Котолик Николай (г. Ангарск)2 место - Кузьмин Арсен (г. Покровск, Якутия)3 место - Шемякин Дмитрий (с. Кабанск, Бурятия)1 место - Кондратьева Дайаана (г. Якутск)2 место - Шаракшинова Полина (г. Иркутск)3 место - Кондратьева Саяника (г. Якутск)Результаты участников с отсутствующими личными данными не учитывались. Призёров или их представителей просят связаться с организаторами по вопросу награждения.Также были подведены итоги выступления среди спортсменов Бурятии.1 место - Дугаров Цыбик (с. Кижинга )2 место - Еланов Эрдэм (п. Селенгинск)3 место - Агунов Чимит (с. Тунка)1 место - Мангатаева Янжима (с. Кижинга )2 место - Дамбинова Софья (с. Курумкан )3 место - Гуруева Долгорма (с. Кижинга)1 место - Трифонов Кирилл (п. Селенгинск )2 место - Водовозов Илья (п. Селенгинск)3 место - Молоков Дмитрий (с.Кижинга )1 место - Черных Елизавета (с. Кабанск)2 место - Антонова Александра (п. Селенгинск )3 место - Цыденова Номина (с. Кижинга)1 место - Шемякин Дмитрий (с. Кабанск)2 место - Бадмацыренов Бадма-Доржо (с. Кижинга )3 место - Ямпилов Чингис (с. Тунка)1 место - Суворова Елизавета (г. Улан-Удэ)2 место - Новолодская Ксения (г. Улан-Удэ)3 место - Очирова Адиса (Бичурский район)