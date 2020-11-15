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В Бурятии ожидают приезда министра промышленности России

В Бурятии ожидают приезда министра промышленности России
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ, из архива
Визит Дениса Мантурова запланирован на 23 ноября

В Бурятии ожидают приезда министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Об этом стало известно из интервью главы Бурятии Алексея Цыденова республиканским телеканалам.

- Предварительно да, на 23 ноября запланирован визит министра. Мы готовим целый перечень вопросов, касающихся авиазавода, нашего промышленного парка, приборостроительного объединения. Потому что у нас в промпарке запускается дополнительное производство, на приборостроительном объединении, вы знаете, что развернут дополнительный выпуск гражданской продукции.

Мы по COVID-19 сегодня в большой степени самообеспеченные. СИЗы, одноразовые костюмы, многоразовые костюмы, маски многоразовые и одноразовые мы сами шьём. Одноразовых – 165 тысяч в сутки производится, по 3-4 рубля маска стоит в опте. Латексные перчатки, дезинфицирующие средства сами производим, рециркуляторы сами начали производить. Даже эти экспресс-тесты на антитела и ИФА-тесты, тоже вы знаете, наше предприятие - единственный в России производитель экспресс-тестов. Все остальные - только импортные. И сейчас у них ещё в работе тест на антиген. Мы ждём, чтобы скорее они его выпустили, чтоб импортные нам не покупать. Наши дешевле. Поэтому мы подготовлены. К сожалению, мы сами не производим лекарственные препараты. Это более долгая по срокам реализации тема. Мы хотели, у нас даже закон по биофармкластеру был. Мы планировали в это войти, но, к сожалению, не вошли, - сообщил глава Бурятии.

Напомним, Алексей Цыденов в интервью подробно рассказал о причинах принятых решений по закрытию торговых центров, сферы общественного питания и услуг, а также продлению дистанционного режима обучения в крупных населенных пунктах.

По его словам, система здравоохранения на данный момент сильно перегружена – почти все лечебные учреждения, за исключением онкологического и туберкулезного диспансера, перепрофилированы под «ковидные» госпитали. Для лечения больных COVID-19 задействованы частные гостиницы и некоторые социальные учреждения. При этом, в работающих круглосуточно тест-лабораториях скопилось более 25 тысяч неисследованных проб. Системе здравоохранения нужна передышка.

промышленность
 
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