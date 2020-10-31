Известный в Бурятии краевед рассказал о судьбе репрессированного деда Валентины Толкуновой

Михаил Митюков больше 40 лет живёт в Танхое – небольшом посёлке на берегу Байкала в Кабанском районе Бурятии. Учитель по образованию, 10 лет он преподавал историю и военное дело в Танхойской школе-интернате РЖД. Несколько раз танхойцы избирали его депутатом местного Совета, а позже – главой поселения. Сейчас Михаил Гаврилович на заслуженном отдыхе. Этим летом вышла в свет книга памяти Танхоя – итог его многолетней краеведческой работы…



- Где бы я ни находился, всегда старался узнать, чем это место интересно. У Танхоя богатейшая история: здесь работала Байкальская железнодорожная переправа, ходил ледокол «Байкал». Интересны судьбы танхойцев, переживших гражданскую войну, репрессии, Великую Отечественную… И какую бы страницу истории нашего посёлка не открыть – везде отметились предки Валентины Толкуновой. Это семейство очень прочно связано с Танхоем.





Михаил Гаврилович Митюков



- История семьи Валентины Толкуновой – одна из интереснейших страниц летописи Танхоя. Кем были её родители, предки?



- Многим известно, что Кабанский район в Бурятии – малая родина матери Валентины Толкуновой. Но мало кто знает, что и дед певицы по материнской линии Николай Васильевич Смирнов – уроженец Кабанского района.



Он родился 9 мая 1902 года в Кабанске. В 12 лет Коля уже начал трудиться в родном селе на кожевенном заводе братьев Эйдельманов. Политическая обстановка стремительно менялась: в 1918 году установилась советская власть и в том же году она пала от рук белочехов. Все эти бурные трагические события не могли не отразиться на формировании взглядов и характера юноши.



В 1919 году Николай Смирнов переехал на станцию Танхой. В начале 1920 года здесь, как и во всем Забайкалье, установилась советская власть. Паромная железнодорожная переправа (грандиозное сооружение, соединяющее восточный и западный берега Байкала) к этому времени пришла в упадок. Многие, кто там трудился, уехали, некоторые перешли работать на Танхойский кожевенный завод. Среди последних была семья Стрижак, сосланная в Танхой из Минска ещё до революции.



- Стрижак – это девичья фамилия бабушки Валентины Толкуновой?



- Да, всё верно. Их дом изначально стоял в порту. Когда порт начал расстраиваться, дом перенесли. Это здание на две квартиры. В этих двух половинах и жили предки Валентины Толкуновой.



- Этот дом сохранился?



- Да, находится напротив здания местной администрации. Его так и называют – «толкуновский» дом.



Молодой Николай Смирнов устроился на кожевенный завод. На заводе работали около 30 человек. Есть фотография коллектива, на которой – и Николай Смирнов, и Никанор Иванович Стрижак, будущий его тесть.



Среди всех работников очень выделялся именно Николай. Коллектив высоко оценил его трудолюбие и организаторские способности – его избрали председателем профкома завода, он был первым комсомольцем Танхоя. Из документов, которые мне прислали из Москвы его родственники, следует, что именно Смирнов создал первые комсомольские организации в Танхое, Переёмной, Мишихе, Кедровой. Комсомолец, депутат, профсоюзный деятель…



- Не заметить его было трудно!



- Да, и сердце этого человека покорила местная жительница, певунья и красавица Анисья Стрижак. Дружба переросла в любовь, создалась семья Смирновых, в которой в течение короткого времени родилось трое детей. Старшая Софья Николаевна; Евгения Николаевна – мама Валентины Толкуновой; сын Юрий.



Все было хорошо... Беда пришла нежданно: врачи обнаружили у Николая Васильевича серьёзное заболевание, посоветовали подыскать другой климат и сменить работу. Семья уехала на станцию Шилка Забайкальской железной дороги. Здесь бывший кожевенник стал железнодорожником. Начал с простых работ. Однако ещё в Танхое Николай из простого рабочего паренька превратился в физически крепкого и деятельного, зрелого и ответственного человека с широким кругозором и волевым характером... Не заметить такого неординарного человека было невозможно, и Смирнов быстро стал подниматься по карьерной лестнице.



- Как сложилась дальнейшая жизнь Смирнова и его семьи?



- Всего за несколько лет Николай прошёл путь от рядового работника до должности председателя Дорпрофсожа (Дорожного профсоюзного комитета) Забайкальской железной дороги. Получив назначение секретарём парткома Читинского паровозоремонтного завода, буквально за год он сумел из отстающего предприятия вывести его в передовые всего Забайкалья. В 1934 году Смирнова избрали делегатом XVII съезда партии. Почти все делегаты этого съезда позднее были репрессированы. Не обошла эта участь и Николая Васильевича, но позднее. А пока за свои заслуги он был награждён орденом Трудового Красного знамени, значком «Почётному железнодорожнику».



- Но 1937-й неумолимо приближался…



- Именно в 1937-м Смирнов был назначен председателем вновь созданного центрального комитета Совета профсоюзов железнодорожников Сибири и Дальнего Востока (туда входили профсоюзы девяти железных дорог).ЦК находился в Новосибирске. Надо сказать, что пост председателя ЦК был очень высоким, по рангу он равнялся посту замминистра транспорта страны.



Николай Васильевич видел и прекрасно понимал, что происходит в стране. Находясь на этом посту он, как мог, защищал железнодорожников, старался отвести от них угрозу ареста. Тогда его самого обвинили в пособничестве врагам народа. Сняли с должности председателя ЦК, вывели из президиума и отправили заведовать областной базой «Кожобувь».



Николай Васильевич переживал и больше боялся не за себя, а за свою семью, потому что понимал: если его объявят врагом народа, семье несдобровать. Поэтому осенью 1937 года он отправляет жену и детей в Танхой, к бабушке Аксинье Стрижак. Евгения Николаевна в своём письме пишет , что приехав, «мы, дети, пошли в школу – ещё старую, а в это время строилась новая».



- Его опасения подтвердились?



- 26 февраля 1938 года Смирнова арестовывают прямо в служебном кабинете и в арестантском вагоне, как особо опасного преступника, отправляют из Новосибирска в Читу. Его так и везли в арестантском вагоне с орденом на лацкане!



В Чите в тюрьме от Смирнова стали требовать, чтобы он признался в причастности к деятельности контрреволюционной организации, которая якобы действовала на Забайкальской железной дороге. Услышав, что такого не было – Смирнов всё отрицал – следователь сорвал с него орден и стал избивать. В течение многих недель, месяцев Николая Васильевича держали в тюрьме. Избивали, издевались, обещали, что живым отсюда не выйдет, если не даст нужных показаний. Несмотря на все пытки, он ни в чём признался, ничего не подписал и стоял на своём: не было никакой террористической организации. Тем самым спас не только себя, но и других людей, которые могли пострадать после его показаний.



- Чем всё закончилось?



- В течение трёх лет он находился в Читинской тюрьме. И только в феврале 1941 года особым совещанием при НКВД Смирнову был вынесен приговор: восемь лет. Отбывал срок он в республике Коми, в Северном железнодорожным лагере. Заключённые в тяжелейших условиях строили Печорскую железную дорогу.



В феврале 1946 года заканчивался срок, но Смирнова ещё год продержали в лагере. Пришёл документ из прокуратуры, чтобы его освободить, но один особист в ранге сержанта сказал: «Да плевал я на это, мы сами решаем, когда освободить». После заключения его отправили в ссылку в Казахстан, в отдалённый район. Там он трудился чернорабочим.



- Когда он вышел на свободу?



- Николай Смирнов с нетерпением ждал 8 марта 1951 года – день, который должен был принести ему долгожданную волю. Но за год до этого вышло новое постановление: сослать на поселение, а срок не указан. Значит, что бессрочно, навсегда. Представьте: он домой рвался, к жене, к детям. Считалось, что в ссылке он – уже на воле. Но на самом деле ежедневно, в любое время дня и ночи, его проверяли, были большие ограничения. Свободным он там точно не был…



Только после смерти Сталина Военная коллегия Верховного Суда СССР отменила все постановления в отношении Смирнова в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. 16 июля 1954 года Николай Васильевич Смирнов был освобождён и полностью реабилитирован. Его восстановили в партии, вернули все награды…



- Он вернулся в Танхой, к семье?



- Судьба распорядилась иначе. В Казахстане увидели в нём стойкого коммуниста. Партия предложила ему остаться, начиналось освоение целины. И он остался... Более 20 лет Смирнов проработал там, занимал высокие руководящие должности, связанные с заготовками сельхозпродукции, техники. За свою добросовестную работу награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За освоение целинных земель», многими почётными грамотами.



Николай Васильевич неоднократно избирался депутатом городских, областных советов. До самой смерти продолжал активную общественную деятельность. Умер он в Алма-Ате в 1984 году. Несмотря на выпавшие на его долю незаслуженные страдания и лишения, он не потерял веру в правое дело и продолжал служить своему народу…



- Как сложилась судьба его жены и детей?



- Работая в школе, в конце 1980-х годов я создавал музей трудовой и боевой славы Танхоя. Однажды в музей зашли две женщины. Внимательно осмотрели все шесть стендов и остановились на школьном. И одна из них говорит: «А вот эту девушку я хорошо знаю, это Женя Смирнова». И начинает рассказывать, что после окончания школы (в 1942 году всех юношей забрали на фронт, а девушек отправили доучиваться в Бабушкин и Слюдянку, поэтому 10-й класс Евгения заканчивала в Слюдянке) она вернулась в Танхой и устроилась на усилительную станцию правительственной связи Москва-Хабаровск. Эта женщина, А.И. Шабалина, после окончания Ленинградского техникума связи была одним из руководителей этой станции и проработала на ней всю жизнь…



В 1995 году Евгения Николаевна Толкунова приехала в Танхой на своё 70-летие. Я рассказал ей эту историю, и они встретились… Более того, это в какой-то мере помогло Евгении Николаевне документально подтвердить то, что она является труженицей тыла...



Она сама в письме написала, что больше устроиться на работу было некуда, а нужно было помогать маме. Анисья Никаноровна работала до самой пенсии в магазине. С конца декабря 1943 года и до конца 1945 года Евгения Николаевна работала в военизированной охране этой станции.



Весной 1945 года в Танхой прибыла воинская часть, шла подготовка к войне с Японией. Нужно было укрепить автомобильную и железную дороги. В доме, где жили Стрижаки и Смирновы, поселили группу военных. Так встретились Евгения Смирнова и офицер Василий Толкунов.



- Началась ещё одна история?



- Да, свой брак молодые зарегистрировали в Танхойском поссовете 26 мая 1945 года. В начале 1946 года воинская часть убыла в Москву, и Василий Толкунов отправил жену на свою родину, в Краснодарский край, в Армавир. И там 12 июля 1946 года у Евгении родилась дочка Валентина...



