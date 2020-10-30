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В Бурятии почтальоны доставят пенсии досрочно

В Бурятии почтальоны доставят пенсии досрочно
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Пенсии выплатят досрочно в связи с праздником

За праздничный нерабочий день, 4 ноября, пенсионерам в Бурятии выплатят пенсии досрочно. Доставку пенсий и социальных выплат на дом «Почта России» произведёт 3 ноября, сообщили в пресс-службе ОПФР по Бурятии.

Других изменений в графике выплаты пенсий через отделения связи «Почты России» в ноябре не будет. Все выплаты пенсионеры получат в привычные дни доставки, установленные «Почтой России» в соответствии с домашними адресами получателей.

Изменений в выплате пенсий через банки в ноябре не также предусматривается. Выплаты будут производиться в установленные сроки с учётом выходных дней.

Так, 6 ноября средства на выплату пенсий и социальных пособий за ноябрь Отделением ПФР по Бурятии будут перечислены
получателям пенсий через Сбербанк № 8601 в Улан-Удэ.

13 ноября - за субботний день, 14 ноября, через филиал Сбербанка № 8601 пенсии будут выплачены пенсионерам Заиграевского, Иволгинского, Кабанского, Муйского, Мухоршибирского, Прибайкальского районов, Северо-Байкальского района и Северобайкальска, Селенгинского и Тарбагатайский районов.

23 ноября через Сбербанк № 8601 выплата пенсий будет произведена пенсионерам Баргузинского, Баунтовского, Бичурского, Джидинского, Еравнинского, Закаменского, Кижингинского, Курумканского, Кяхтинского, Окинского, Тункинского, Хоринского районов, а также в Улан-Удэ.

Кроме того, 9 ноября пенсии и соцвыплаты получат клиенты Россельхозбанка, имеющие кредиты; Почта банка, которые ранее получали пенсии на дом через «Почту России».

11 ноября пенсии выплатят клиентам Росбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка.

13 ноября - за выходной день, 14 ноября, будут профинансированы Россельхозбанк по выплате пенсий пенсионерам без кредитов, а также Совкомбанк, Восточный экспресс банк, Промсвязьбанк, банк Открытие, Росгосстрахбанк.

Выплата пенсий через кредитные учреждения в республике в ноябре завершается 23 числа. В этот день пособия будут выплачены клиентам филиала Сбербанка № 8586, Газпромбанка, ВТБ, ОТП банка, Тинькофф банка и Почта банка.

Всего в Бурятии получателями разных видов пенсий и социальных выплат являются свыше 263 тысячи пенсионеров, в том числе более 46 тысяч работающих пенсионеров.

Общая сумма бюджетных средств, предусмотренных на выплату пенсий, соцвыплат, в том числе материнского капитала за ноябрь 2020 года превысит 4,5 млрд. руб.       
пенсии
 
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