Долевых собственников участка в Бурятии оштрафовали на 40 тысяч

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Они не проводили мероприятия по защите угодий от зарастания многолетней сорной растительностью



Инспектором управления Россельхознадзора при проведении проверки на земельном участке сельскохозяйственного назначения выявлены нарушения требований земельного законодательства.



Оказалось, в Джидинском районе долевые собственники земельного участка не проводили мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания многолетней сорной растительностью. В результате 100% площади участка заросли сорными растениями, что привело к ухудшению качественного состояния почвы.



Собственникам выданы предписания об устранении выявленных нарушений, наложены административные штрафы на общую сумму 40 тысяч рублей.

