Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир
Спортсмены Иркутской области выиграли семь медалей на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир проходил с 5 по 12 октября в спорткомплексе «Торпедо» во Владимире.
Среди юниорок в весовой категории до 81 кг второе место заняла воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Анастасия Ломакина, набравшая в сумме двоеборья 174 кг. В толчке спортсменка показала наилучший результат – 102 кг, завоевав золотую медаль, в рывке её результат составил 72 кг. Анастасия тренируется у Виктора Доничева.
В весовой категории свыше 87 кг три медали выиграла уроженка Зимы, мастер спорта России, серебряный призёр первенства Европы 2019 года Таисия Чижикова. С результатом в сумме двоеборья 224 кг спортсменка стала второй. В рывке с результатом 100 кг Таисия одержала победу, а в толчке с результатом 124 кг заняла второе место. Спортсменка занимается под руководством Сергея Пугачёва, первый тренер – Павел Блинов.
Среди юниоров в весе свыше 109 кг третье место занял воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, мастер спорта России Юрий Ахмедьянов с результатом 352 кг. Атлет также стал бронзовым призёром в толчке с результатом 200 кг. Ещё 152 кг он набрал в рывке. Его тренер – Евгений Шишлянников. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сдача экзаменов в Бурятии студентами Гоман дацана проходит впервые
В отдалённом районе военными была развёрнута высокомобильная спутниковая система связи
Один ин спецпризов для него учредил Бурятский театр оперы и балета
Премьерный показ победившей работы состоится в 2023 году
Он располагается в Могойтуйской больнице
Он подписал акты о полном благоустройстве стадиона, хотя работы не были завершены
Участниками станут учащиеся республики в возрасте от 14 до 30 лет
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из заповедника
Продавец будет привлечена к уголовной ответственности
Здесь хотят создать большой развлекательный парк сказочной тематики с квестами и верховой ездой
Урок для студентов прошёл в музее
Соревнования пройдут в онлайн-режиме
Спортсмен отдыхает, тренируется и проводит время с родными в Бичуре
Общее число жертв COVID-19 приближается к 300
Было высажено 26 саженцев березы и ели