Тяжелоатлеты Иркутской области выиграли 7 медалей первенства России

Общество, Фото: пресс-служба минспорта Иркутской области

Турнир среди юниоров и юниорок проходил в городе Владимир



Спортсмены Иркутской области выиграли семь медалей на первенстве России по тяжёлой атлетике среди юниоров и юниорок до 23 лет. Турнир проходил с 5 по 12 октября в спорткомплексе «Торпедо» во Владимире.



Среди юниорок в весовой категории до 81 кг второе место заняла воспитанница областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко Анастасия Ломакина, набравшая в сумме двоеборья 174 кг. В толчке спортсменка показала наилучший результат – 102 кг, завоевав золотую медаль, в рывке её результат составил 72 кг. Анастасия тренируется у Виктора Доничева.



В весовой категории свыше 87 кг три медали выиграла уроженка Зимы, мастер спорта России, серебряный призёр первенства Европы 2019 года Таисия Чижикова. С результатом в сумме двоеборья 224 кг спортсменка стала второй. В рывке с результатом 100 кг Таисия одержала победу, а в толчке с результатом 124 кг заняла второе место. Спортсменка занимается под руководством Сергея Пугачёва, первый тренер – Павел Блинов.



Среди юниоров в весе свыше 109 кг третье место занял воспитанник областной спортивной школы олимпийского резерва «Приангарье» имени Л.М. Яковенко, мастер спорта России Юрий Ахмедьянов с результатом 352 кг. Атлет также стал бронзовым призёром в толчке с результатом 200 кг. Ещё 152 кг он набрал в рывке. Его тренер – Евгений Шишлянников. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

