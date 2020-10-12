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12 октября

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В Бурятии «Друзья леса» создали экотропу

В Бурятии «Друзья леса» создали экотропу
Общество,  Фото:РАЛХ
Школьники также очистили местность от мусора

В Баргузинском районе Бурятии члены школьного лесничества «Друзья леса» совместно с сотрудниками Куйтунского лесничества обустроили экологическую тропу. Она берёт своё начало в местности «Развилка», где в реку Ина впадает речка Турокча. Далее тропа пролегает по правому берегу Ины. Продолжительность тропы – около 1,5 км.

- Тут очень красивое и живописное место: гольцы, река, скалистые ущелья, тем более совсем недалеко от посёлка Юбилейный. Поэтому ребята и захотели именно здесь обустроить экотропу. Ещё тут есть место отдыха – лавочки и столик, откуда открывается очень красивый вид, - рассказала участковый лесничий Куйтунского лесничества, Анастасия Степанова.

Для начала лесники и школьники очистили местность от бытового мусора. Стекло, бумага, пластиковые бутылки, банки из-под консервов – далеко не весь список отходов, который попал в мешки участников уборки.

Затем ребята установили самодельные стенды и таблички, на которых расписали, какие растения и животные обитают в данной местности. Также ребята написали о легенде появления Ининского «сада камней» вдоль берега реки Ина.

- Мы часто гуляем в этой местности, наблюдаем за птицами и лесными животными и хотим, чтобы туристы тоже знали, насколько интересное тут место. Здесь водятся медведи, кабарга и соболь, а ещё множество птиц, - рассказал юный лесник Артём.

Сейчас ребята принимают участие в республиканском конкурсе на обустройство экотропы, а в дальнейшем планируют расширить маршрут, сообщили в пресс-службе Республиканского агентства лесного хозяйства.
РАЛХ дети лес
 
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