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В Бурятии вновь приостановили диспансеризацию

В Бурятии вновь приостановили диспансеризацию
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Решение принял республиканский оперштаб

В Бурятии вновь приостановлена диспансеризация и профилактические осмотры врачей. Решение принял республиканский оперштаб накануне, 8 октября.

В протоколе указано, что соответствующее решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Весной, в начале пандемии коронавируса, диспансеризация и профосмотры также были приостановлены. Возобновили диспансеризацию в начале июля, когда ситуация с заболеваемостью ковидом улучшилась.

На сегодняшний день в республике сохраняется напряжённая обстановка с коронавирусом. В последнее время ежедневный прирост больных составляет около 100 человек, летом, к примеру, эта цифра составляла около 30-40 человек. На утро 9 октября в республике общее число случаев заболевания COVID-19 выросло до 7848.
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