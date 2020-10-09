Решение принял республиканский оперштаб
В Бурятии вновь приостановлена диспансеризация и профилактические осмотры врачей. Решение принял республиканский оперштаб накануне, 8 октября.
В протоколе указано, что соответствующее решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Весной, в начале пандемии коронавируса, диспансеризация и профосмотры также были приостановлены. Возобновили диспансеризацию в начале июля, когда ситуация с заболеваемостью ковидом улучшилась.
На сегодняшний день в республике сохраняется напряжённая обстановка с коронавирусом. В последнее время ежедневный прирост больных составляет около 100 человек, летом, к примеру, эта цифра составляла около 30-40 человек. На утро 9 октября в республике общее число случаев заболевания COVID-19 выросло до 7848.
В Бурятии вновь приостановили диспансеризацию
Общество, Фото:
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