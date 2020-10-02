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В Бурятии «трудного» подростка сводили в храм

В Бурятии «трудного» подростка сводили в храм
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Несовершеннолетний пообщался со священнослужителями

Сотрудники филиала по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции провели для подростка, состоящего на учёте, экскурсию в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.

Священнослужители рассказали подростку об истории храма, о десяти заповедях Иисуса Христа. С парнем провели профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.
православие УФСИН
 
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