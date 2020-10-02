В Бурятии «трудного» подростка сводили в храм

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Несовершеннолетний пообщался со священнослужителями



Сотрудники филиала по Заиграевскому району уголовно-исполнительной инспекции провели для подростка, состоящего на учёте, экскурсию в храм в честь Благовещения Пресвятой Богородицы.



Священнослужители рассказали подростку об истории храма, о десяти заповедях Иисуса Христа. С парнем провели профилактическую беседу, сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

