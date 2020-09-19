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Эксперты поделятся мнением, как развивать исторический центр Улан-Удэ

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с марафона городских изменений «Urban Sprint»

В Улан-Удэ на протяжении 2 дней проходит марафон городских изменений «Urban Sprint». В нём принимают участие урбанисты, архитекторы, эксперты по формированию городских пространств, активисты ТОС Бурятии, общественники, жители Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозерска, Закаменска, Бабушкин. На мероприятие прибыли федеральные эксперты.

О марафоне «Urban Sprint»

В первый день марафона прошла экскурсия по центру столицы Бурятии для того, чтобы услышать мнение участников о ключевых, с их точки зрения, местах развития, изучить объекты, необходимые к восстановлению или созданию. Также участники определяли необходимые сервисы на маршруте.

Сегодня, 19 декабря, проходит стратегическая сессия по разработке дорожной карты взаимодействия между активистами, бизнесом и властью по системному развитию исторического центра города. Проще говоря, эксперты будут предлагать идеи, делиться мнениями, как следует развивать исторический центр Улан-Удэ.

- Вы знаете, что команда города приняла участие в программе Агентства стратегических инициатив на федеральном уровне, где был поддержан проект «Историческая Соборная». Сегодня будем рассматривать немножко пошире, мы начинаем работу по подготовке развития центральной части города Улан-Удэ. На примере улицы Соборной мы хотели обсудить, показать, как дальше развивать исторический центр. Принимают участие федеральные эксперты, которым мы очень благодарны за поддержку нашей команды. И сегодня эксперты выступят, поделятся своим опытом, - рассказал Олег Екимовский, первый заместитель мэра Улан-Удэ.

Он ещё раз подчеркнул, что сейчас будет проходить обсуждение общественности, профессионального сообщества, и представителям власти, общественникам нужны мнения, предложения и идеи.

- Мы сейчас ведём подготовку и начинаем проект детальной планировки центральной части, нам нужно здесь развивать инженерные сети, нам нужно понять, что у нас будет в центре города. Сегодня эксперты выступят, и по финансовой модели, и архитектурному облику у них есть готовые решения, уже реализованные проекты в нескольких городах России. Сегодня будут круглые столы, здесь в зале очно будут участвовать общественность и профессиональное сообщество, и многие будут подключены по YouTube-каналу, по каналу Zoom, - подытожил первый заместитель мэра Улан-Удэ.

«Выдать какую-то предварительную дорожную карту»

Напомним, сегодняшняя сессия стала продолжением прогулки, которая состоялась накануне. Эксперты ознакомились с центром столицы региона, пытались понять, как успешно развивать его дальше.

- Прогулка накануне была не только для того, чтобы приезжих экспертов погрузить в местный контекст и проблематику, но и «понять ногами», пройти всю территорию и понять, что из себя это представляет, насколько это поле проблемное, какие есть интересанты в этом поле, какие сообщества занимались этим вопросом в городе. Потому что я знаю, что очень много разных было подходов к этому снаряду, с разных сторон, в том числе команда акселераторов «100 городских лидеров» сейчас этим занимается, - сообщил директор проектов Центр городских компетенций АСИ Илья Токарев.

По его словам, тема сессии – как объединить все предыдущие наработки в одно органичное целое.

- Тема нашей сессии будет посвящена тому, чтобы понять, как можно те уже наработки, которые были в предыдущей итерации сделаны, объединить их в какое-то одно первичное видение и выдать какую-то предварительную дорожную карту о том, как вообще действовать городским центрам. И собственно говоря, какая-то команда, которая может устроить город с точки зрения всех его интересантов, которая могла бы уже быть таким субъектом, держателем процессов, чтобы он не расползался, и не появлялись какие-то странные вещи, которые противоречат общему знаменателю. И, наоборот, в случае если появляются какие-то новые внедрения или развитие каких-то старых уже проектов, то они органически встраивались в уже существующую какую-то наработанную концепцию. Я думаю, что разговор пойдет в таком ключе, - продолжил Илья Токарев.

Эксперты АСИ провели марафон «Urban Sprint» во многих городах. Это Алушта, Калининград, Рязань, Рыбинск, Тюмень, Екатеринбург и Сысерть в Свердловской области. После Улан-Удэ им предстоит поработать в Иркутске, а также в Старой Руссе в Новгородской области.

- Самая главная наша задача – проектов, дел – это сохранить то наследие, которое у нас есть, вдохнуть жизнь в эти дома, сделать инфраструктуру, интересные локации внутри, но с сохранением внешнего облика с полным соблюдением той ауры старого города, чтобы это осталось на века, - отметила на сессии министр туризма Бурятии Мария Бадмацыренова.

Мероприятие проходит по инициативе Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив при поддержке правительства республики и администрации Улан-Удэ.

администрация Улан-Удэ
 
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