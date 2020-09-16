В Закаменском районе Бурятии провели выставку лаек

Звание охотничьего пса собаки получат после четырёхдневной охоты



12 сентября в местности Мойсото Закаменского района Бурятии прошла первая районная выставка охотничьих лаек. В ней участвовали собаки из сельских поселений «Улекчинское», «Хуртагинское», «Хамнейское», «Цакирское», «Бортойское», «Ехэ-Цакирское», «Енгорбойское», «Далахайское», «Дутулурское» и города Закаменск.



Всего на выставке было представлено 29 охотничьих собак разных пород: 3 западносибирские лайки, 2 русско-европейские лайки и 24 восточносибирские лайки. Также были представлены щенки в возрасте до 10 месяцев.



13 сентября организаторы и заводчики вместе со своими питомцами выехали в лес, чтобы проверить способности собак непосредственно в охоте. На протяжении четырёх дней собакам предстоит охотиться на мелких диких животных.



Все питомцы, подтвердившие свои способности в охоте, будут признаны прошедшими экспертизу. Они получат свидетельства о том, что заводчик действительно воспитал охотничьего пса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.

