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В Закаменском районе Бурятии провели выставку лаек

В Закаменском районе Бурятии провели выставку лаек
Общество,  Фото:pixabay.com
Звание охотничьего пса собаки получат после четырёхдневной охоты

12 сентября в местности Мойсото Закаменского района Бурятии прошла первая районная выставка охотничьих лаек. В ней участвовали собаки из сельских поселений «Улекчинское», «Хуртагинское», «Хамнейское», «Цакирское», «Бортойское», «Ехэ-Цакирское», «Енгорбойское», «Далахайское», «Дутулурское» и города Закаменск.

Всего на выставке было представлено 29 охотничьих собак разных пород: 3 западносибирские лайки, 2 русско-европейские лайки и 24 восточносибирские лайки. Также были представлены щенки в возрасте до 10 месяцев.

13 сентября организаторы и заводчики вместе со своими питомцами выехали в лес, чтобы проверить способности собак непосредственно в охоте. На протяжении четырёх дней собакам предстоит охотиться на мелких диких животных.

Все питомцы, подтвердившие свои способности в охоте, будут признаны прошедшими экспертизу. Они получат свидетельства о том, что заводчик действительно воспитал охотничьего пса. Об этом сообщает пресс-служба администрации Закаменского района.
охота выставка собаководство собаки Закаменский район Бурятия
 
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