 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 сентября

07 сентября

Популярное

Пациент из ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Ощущение, что не могу надышаться»

Пациент из ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Ощущение, что не могу надышаться»
Общество, 
Больной коронавирусом, побывавший в реанимации, и врач обратились к жителям Бурятии

К жителям Бурятии обратились идущий на поправку пациент ковидного госпиталя в Улан-Удэ, а также заведующий госпиталем для пациентов с коронавирусом Баир Хабинов. Они подробно рассказали о коварной болезни и призвали серьёзнее относиться к её профилактике. Ролики предоставлены республиканским оперативным штабом.



Молодой человек, ставший пациеном ковидного госпиталя, страдает хроническим заболеванием почек и нуждается в постоянном диализе. Поэтому болезнь протекала у него тяжело, и он продолжительное время находился в реанимации. Столкнувшись с реальной опасностью для жизни, парень просит земляков внимательнее относиться к близким и к своему здоровью и выполнять рекомендации врачей.

- Изначально симптомы были простые, чувствовал себя довольно хорошо, особо никаких плохих чувств не было, но со временем начала постоянно подниматься температура 38, очень тяжело её сбивали. Была очень сильная слабость, в какой-то момент полностью пропал аппетит, вообще ничего не хотелось делать – только спал и сбивал температуру. Потом меня перевели в реанимацию, в реанимации стало еще хуже. Стало трудно дышать, слабость, когда вставал, ходил, начиналась одышка. Ощущение было такое, что как будто холодным воздухом не могу надышаться. Как мне сказали, у меня начала развиваться пневмония на фоне коронавируса, - вспоминает улан-удэнец.

После нескольких тяжёлых дней реанимации ему стало лучше. Затем пациента перевели в палату. Всё это время молодой человек также проходил диализ – проще говоря, лечение по его основной болезни не прерывалось.

- Огромную благодарность хочу выразить всему медицинскому персоналу, они со мной проводили нелёгкие дни, помогали мне и сбивали температуру, лечили меня. Я всегда был под бдительным контролем, никто никогда не бросал меня, всегда все отзывались, всегда помогали и знали, что делать. Я чувствовал себя в безопасности. Условия в больнице довольно хорошие, есть постоянный доступ к интернету, кормят прилично. В принципе, всё, что нужно для лечения, всё есть, - поблагодарил парень медиков.

Ролик записали заведующий госпиталем Анатолий Дмитриев и руководитель нефрологического центра республиканской клинической больницы имени Семашко Вера Бадмаева.

Заведующий госпиталем для пациентов с коронавирусом отметил, что коронавирусная инфекция стала настоящим испытанием для медицинского сообщества.

- Медикам различных специальностей на этот период пришлось переквалифицироваться во врачей-инфекционистов, работать в непривычных для них условиях – в защитных костюмах, в запотевающих очках. Вот уже пятый месяц в республике продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, и тенденции к её снижению на сегодняшний день не наблюдается, а скорее наоборот – за последние несколько дней я и мои коллеги отмечаем устойчивый рост числа заболевших. Так, ежедневно поступает порядка 8-10 человек, примерно такое же количество выписывается, - сообщил Баир Хабинов.

Он ещё раз напомнил жителям республики, что коронавирусная инфекция в первую очередь опасна для лиц пожилого возраста (старше 65 лет), также для лиц, имеющих хронические заболевания – такие, как сахарный диабет, бронхолёгочные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические и т.д.

- Не меньшую опасность представляет бессимптомное течение заболевания. И ситуация, когда при лёгких формах население продолжает заниматься самолечением, не обращается к врачу, серьёзно подвергает риску лиц из группы риска и способствует распространению инфекции, - продолжил врач.

Баи Хабинов призвал земляков не расслабляться, соблюдать защитные мероприятия - носить маски, чаще мыть руки и в хорошем смысле держаться друг от друга подальше.
коронавирус профилактика правительство республики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Монголия продолжает вывозить граждан из Бурятии
Монголия продолжает вывозить граждан из Бурятии
Общество, 08.09.2020
Следующий выезд через Кяхту запланирован на 10 сентября
В Улан-Удэ парк железнодорожников закрыт на реконструкцию
В Улан-Удэ парк железнодорожников закрыт на реконструкцию
Общество, 08.09.2020
Работы по благоустройству завершат в первой половине 2021 года
В Улан-Удэ возле «зебр» появятся новые надписи
В Улан-Удэ возле «зебр» появятся новые надписи
Общество, 08.09.2020
Надписи нанесут активисты ОНФ и сотрудники ГИБДД
Жителя Бурятии посадили в колонию на 28 дней
Жителя Бурятии посадили в колонию на 28 дней
Общество, 08.09.2020
Мужчина сам выбрал колонию вместо обязательных работ
В одном из старейших сёл Бурятии создали современную библиотеку
В одном из старейших сёл Бурятии создали современную библиотеку
Общество, 08.09.2020
На реконструкцию потратили пять миллионов рублей
Осуждённых женщин в Улан-Удэ учили готовить пиццу
Осуждённых женщин в Улан-Удэ учили готовить пиццу
Общество, 08.09.2020
Мастер-класс состоялся в реабилитационном центре при колонии
Во Владивостоке открылась выставка уроженца Бурятии
Во Владивостоке открылась выставка уроженца Бурятии
Общество, 08.09.2020
Бурятские корни и традиции русской школы живописи – такой синтез отличает творчество приморского художника Александра Гунзенова
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли детскому центру
В Бурятии сотрудники УФСИН помогли детскому центру
Общество, 08.09.2020
Для детей собрали школьные принадлежности
В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана
В Бурятии тушили «пожар» в администрации Аршана
Общество, 08.09.2020
Пожарные отработали выезд по тревоге
В Бурятии пропал котёнок снежного барса Гагарин
В Бурятии пропал котёнок снежного барса Гагарин
Общество, 08.09.2020
Ирбисёнка не фиксируют фотоловушки, а его мама ходит одна
В Бурятии живёт единственный резчик по мамонтовой кости
В Бурятии живёт единственный резчик по мамонтовой кости
Общество, 08.09.2020
Его работы созданы из бивней мамонта
Иркутские студенты выиграли стипендию Оксфордского фонда
Иркутские студенты выиграли стипендию Оксфордского фонда
Общество, 08.09.2020
Размер стипендии составляет восемь тысяч в месяц

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^