Пациент из ковидного госпиталя Улан-Удэ: «Ощущение, что не могу надышаться»



Молодой человек, ставший пациеном ковидного госпиталя, страдает хроническим заболеванием почек и нуждается в постоянном диализе. Поэтому болезнь протекала у него тяжело, и он продолжительное время находился в реанимации. Столкнувшись с реальной опасностью для жизни, парень просит земляков внимательнее относиться к близким и к своему здоровью и выполнять рекомендации врачей.



- Изначально симптомы были простые, чувствовал себя довольно хорошо, особо никаких плохих чувств не было, но со временем начала постоянно подниматься температура 38, очень тяжело её сбивали. Была очень сильная слабость, в какой-то момент полностью пропал аппетит, вообще ничего не хотелось делать – только спал и сбивал температуру. Потом меня перевели в реанимацию, в реанимации стало еще хуже. Стало трудно дышать, слабость, когда вставал, ходил, начиналась одышка. Ощущение было такое, что как будто холодным воздухом не могу надышаться. Как мне сказали, у меня начала развиваться пневмония на фоне коронавируса, - вспоминает улан-удэнец.



После нескольких тяжёлых дней реанимации ему стало лучше. Затем пациента перевели в палату. Всё это время молодой человек также проходил диализ – проще говоря, лечение по его основной болезни не прерывалось.



- Огромную благодарность хочу выразить всему медицинскому персоналу, они со мной проводили нелёгкие дни, помогали мне и сбивали температуру, лечили меня. Я всегда был под бдительным контролем, никто никогда не бросал меня, всегда все отзывались, всегда помогали и знали, что делать. Я чувствовал себя в безопасности. Условия в больнице довольно хорошие, есть постоянный доступ к интернету, кормят прилично. В принципе, всё, что нужно для лечения, всё есть, - поблагодарил парень медиков.



Ролик записали заведующий госпиталем Анатолий Дмитриев и руководитель нефрологического центра республиканской клинической больницы имени Семашко Вера Бадмаева.



Заведующий госпиталем для пациентов с коронавирусом отметил, что коронавирусная инфекция стала настоящим испытанием для медицинского сообщества.



- Медикам различных специальностей на этот период пришлось переквалифицироваться во врачей-инфекционистов, работать в непривычных для них условиях – в защитных костюмах, в запотевающих очках. Вот уже пятый месяц в республике продолжается борьба с коронавирусной инфекцией, и тенденции к её снижению на сегодняшний день не наблюдается, а скорее наоборот – за последние несколько дней я и мои коллеги отмечаем устойчивый рост числа заболевших. Так, ежедневно поступает порядка 8-10 человек, примерно такое же количество выписывается, - сообщил Баир Хабинов.



Он ещё раз напомнил жителям республики, что коронавирусная инфекция в первую очередь опасна для лиц пожилого возраста (старше 65 лет), также для лиц, имеющих хронические заболевания – такие, как сахарный диабет, бронхолёгочные заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы, онкологические и т.д.



- Не меньшую опасность представляет бессимптомное течение заболевания. И ситуация, когда при лёгких формах население продолжает заниматься самолечением, не обращается к врачу, серьёзно подвергает риску лиц из группы риска и способствует распространению инфекции, - продолжил врач.



Баи Хабинов призвал земляков не расслабляться, соблюдать защитные мероприятия - носить маски, чаще мыть руки и в хорошем смысле держаться друг от друга подальше.

