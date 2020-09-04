Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии
Почти 50% россиян хотели бы на пенсии переехать к морю насовсем. Самыми комфортными для отдыха пенсионеров регионами считаются Крым, Сочи и Байкал. Данные приводятся в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, сообщает ТАСС.
В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем.
Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их всё устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса. Лучшими курортами или туристическими центрами для внутреннего туризма россияне считают Сочи (31,1%), Санкт-Петербург (31,1%) и Крым (25,8%).
В топ-5 самых комфортных для отдыха мест также входят Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).
- Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). Интересно, что стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, судя по ответам респондентов НПФ Сбербанка и YouTravel.me, является мифом - такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом, - отмечает ТАСС.
Россияне выбрали Байкал для комфортного отдыха на пенсии
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Выставка открылась в Кяхтинском краеведческом музее
В открывшиеся четыре школы пошли более пяти тысяч детей
Хореографический колледж отметит 85 лет со дня рождения Петра Абашеева
Творческий симбиоз артистов Бурятского театра оперы и балета и бразильского хореографа настолько поразил участников, что может вылиться в масштабное сотрудничество
Мы будем находить для читателей необычные сюжеты из славного прошлого и насыщенного настоящего любимого театра
Утром туманы
Фестивали «Салют Победы» и «Дни мира на Тихом океане» пройдут с 3 по 6 сентября
Все предпраздничные мероприятия в этом году проходят онлайн
Представители республики заняли 4 место
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с военного парада в честь 75-летия окончания Второй мировой войны
Финал турнира состоится в ноябре
На нём обсудят лучшие добровольческие практики в поиске пропавших людей
В рамках ответного визита состоятся выставка и творческие встречи
Выбранные организаторами работы будут участвовать во втором туре в Москве
В течение полугода сохранятся некоторые ранее введённые ограничения