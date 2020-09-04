Россияне выбрали Байкал для комфортного отдыха на пенсии

Байкал вошёл в топ-5 самых комфортных мест для отдыха на пенсии



Почти 50% россиян хотели бы на пенсии переехать к морю насовсем. Самыми комфортными для отдыха пенсионеров регионами считаются Крым, Сочи и Байкал. Данные приводятся в исследовании НПФ Сбербанка и маркетплейса авторских туров YouTravel.me, сообщает ТАСС.



В исследовании говорится, что пятая часть россиян (22,8%) на пенсии хотела бы ездить в экскурсионные и образовательные туры, чуть меньше опрошенных (18,3%) предпочли бы пляжный отдых, а почти половина респондентов (48,3%) мечтает переехать к морю насовсем.



Около трети опрошенных (31,8%) на вопрос, считают ли они отдых внутри России комфортным, ответили, что их всё устраивает. Столько же респондентов (32,9%) отметили слишком низкий уровень сервиса. Лучшими курортами или туристическими центрами для внутреннего туризма россияне считают Сочи (31,1%), Санкт-Петербург (31,1%) и Крым (25,8%).



В топ-5 самых комфортных для отдыха мест также входят Москва (23,2%) и Байкал (16,1%).



- Для отдыха на пенсии респонденты чаще всего выбирают Крым (36,5%), Байкал (27,2%), Сочи (26,3%), Горный Алтай (23,8%) и Минеральные Воды (23,4%). Интересно, что стереотип о пенсионерах, мечтающих окучивать грядки на даче, судя по ответам респондентов НПФ Сбербанка и YouTravel.me, является мифом - такой вид отдыха выбирает только 14,7% россиян в целом, - отмечает ТАСС.



