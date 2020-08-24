В Бурятии при уборке на Байкале и Котокеле находили мангалы и купальники

Масштабная уборка на Байкале и Котокеле прошла в рамках акции «Вода России»



21 августа в Бурятии прошло завершающее мероприятие всероссийской акции «Вода России» на берегу озера Котокель и Байкал в Прибайкальском районе. Более 100 человек от министерств республики, волонтёры и работники администрации района очистили побережье озёр от мусора.



Первый раз акция прошла в 2018 году на озере Щучье, на следующий год побережье от мусора очищали уже на Байкале, в районе посёлка Гремячинск. В 2020 году открытие акции состоялось 24 июня в Энхалуке. Всего в итоге было очищено более 5 км побережья Байкала.



Организатором акции «Вода России» в республике является министерство природных ресурсов Бурятия. Замминистра Марина Капустина рассказывает, что с каждым годом мусора становится меньше.



- Вообще необходимо заметить, что с каждым годом наше население становится более воспитанным. Если сравнить с предыдущими годами, то очень много мусора было, даже вдоль дорог, когда мы едем на Байкал. Сегодня этого нет, берег чистый. Воспитательные моменты действуют на население, - отметила Марина Капустина.



В этот раз уборка мусора прошла ещё и на побережье озера Котокель. Оно было закрыто для посещения с 2008 года из-за найденной там гаффской болезни. Однако в прошлом году запрет сняли, и с наплывом туристов количество мусора увеличилось в разы.



- Можно только представить, какой объём мусора остаётся на берегах. В то же время, в последние годы, туристы стали более культурными. В основном, мусор с собой увозят, но его всё равно остаётся очень много. Если озеру Байкал уделяется особое внимание, выделяются денежные средства на уборку побережья, то озеро Котокель который год остаётся без внимания. Оно не вошло ни в какую программу по уборке берега. Приходится очищать озеро только силами волонтёров, - рассказывает глава сельского поселения «Гремячинское» Оксана Тришкина.



Всего за несколько часов уборки работники ведомств и министерств Бурятии собрали более двух десятков мешков с мусором. В основном, это бутылки, упаковка, пакеты и остатки еды. Но есть и те, кто выкидывал мангалы и даже купальники.



- Не понимаю таких людей. Это же лес, лес - наше будущее, будущее для наших детей. Он должен быть в чистом виде. Тут же и приезжают, отдыхают с детьми и мусорят. Вот такая ситуация, - отметила Ольга Чирипова, сотрудник министерства промышленности и торговли Бурятии.



В конце акции всех участников накормили солдатской гречневой кашей.

