Улан-удэнец лишился квартиры из-за неправильного балкона

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Ранее подобных случаев не отмечалось



Октябрьский районный суд Улан-Удэ вынес решение о продаже с публичных торгов квартиры, которая была перепланирована и не приведена в соответствие с первоначальным состоянием. Подобный случай в городе произошёл впервые.



В квартире незаконно был пристроен балкон. Нарушение выявил сотрудник Госстройжилнадзора в ходе надзора. Было выдано предписание о приведении жилья в соответствие с нормами, однако собственник не стал этого делать.



- Предписание было не исполнено. Впоследствии орган местного самоуправления подал в суд. Суд принял решение об изъятии такого помещения, - о необычном случае рассказала заместитель руководителя Госстройжилнадзора – начальник отдела по жилищному надзору Ирина Ахандаева.



Неприятностей можно было избежать или приведя квартиру в прежний вид, или узаконив перепланировку в судебном порядке.



- Если гражданин считает, что его жилое помещение в перепланированном виде не причиняет никому ущерба, не задевает чужих интересов, не задевает общее имущество, такое помещение можно узаконить в судебном порядке, - пояснила Ирина Ахандаева.



Разрешение на перепланировку не даётся в случаях, если уменьшается состав общего имущества и нет стопроцентного согласия собственников, либо это задеты несущие конструкции. Также нельзя переносить санузлы, вмешиваться в работу систем вентиляции, увеличивать кухню, санузел за счёт жилого помещения – спальни, зала.



- Нельзя уменьшать площадь жилого помещения, - акцентировала Ирина Ахандаева.



За прошлый год жилинспекция провела более 70-ти таких проверок, с начала этого года проведено уже более 40.



Так, был выявлен ещё один случай, когда была нарушена несущая конструкция – при ремонте повредили несущую стену и арматуру. В этом случае помещение уже нельзя привести в первоначальный вид или узаконить. Поскольку была ослаблена конструкция дома, необходимо было провести экспертизу, чтобы узнать, каким образом укрепить стену. В этом случае собственник потратился не только приведение в соответствие, но и на экспертизу.



Если же собственник квартиры считает, что его балкон никому не мешает, то он может сильно заблуждаться. В жилинспекции пояснили, что в этом случае производится захват общедомовой территории, нарушается фасад здания, разрушается подоконная часть – наружная ограждающая конструкция. Также обязательно балкон должен быть в створе других балконов, то есть не больше или меньше остальных. И, конечно же, все собственники многоквартирного дома должны быть согласны с перепланировкой.



За самовольную перепланировку грозит штраф до 2,5 тысяч рублей. За неисполнение предписания также предусмотрен штраф.







